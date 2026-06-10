高跟鞋夏日派對6/21登場 布袋海風音樂夜打造濱海浪漫盛典

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由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」，將於6月21日在嘉義布袋高跟鞋教堂登場。活動結合音樂演出、特色市集與濱海旅遊體驗，邀請民眾在仲夏傍晚走進布袋，感受海風、音樂與港灣風情交織的浪漫夜晚。

↑圖說：「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」將於6月21日（星期日），在嘉義布袋高跟鞋教堂舉辦。（圖片來源：雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處10日在嘉義縣政府舉辦活動宣傳記者會，嘉義縣長翁章梁、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴、嘉義縣議員翁聰賢、立委蔡易餘服務處副主任林心宥，以及觀光產業與地方代表等人共同出席，為活動暖身造勢。

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記者會特別邀請樂團「守夜人」團長安眠巫師WiFi旭章及創作歌手黃玠瑋現場演出，以溫暖療癒的歌聲提前揭開夏日派對序幕。布袋商圈協會也同步展示在地特色商品與旅遊行程，包括現撈海鮮、魚酥、海鹽咖啡及深度旅遊套裝遊程，展現布袋豐富的觀光魅力。

↑圖說：翁章梁邀請民眾在仲夏傍晚走進布袋，感受海風、音樂與港灣風情交織的浪漫夜晚。（圖片來源：雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處表示，今年活動以「布袋放送」為主題，延續高跟鞋教堂象徵幸福與浪漫的意象，透過多元音樂風格打造專屬濱海夏夜氛圍。演出陣容涵蓋搖滾、民謠與流行音樂，包括熱血龐克樂團「怕胖團」、金曲獎最佳樂團入圍者「甜約翰」、浪漫流行樂團「溫蒂漫步」、創作女聲黃玠瑋、跨界組合「守夜人」，以及布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，六組音樂人將輪番登台，帶來不同風格的精彩演出。

嘉義縣長翁章梁表示，每年約有七、八十萬旅客經由布袋港搭船前往澎湖旅遊，希望透過活動吸引更多遊客提前抵達布袋，深入體驗在地文化與海港風情，再銜接澎湖花火節行程。他指出，縣府近年積極推動濱海建設與觀光升級，除了串聯濱海教育館與候鳥棲地發展智慧生態旅遊外，總經費達13億元的布袋商港聯外景觀大橋也將於今年動工，未來將持續結合音樂與海洋文化，打造更具特色的濱海觀光品牌。

↑圖說：雲嘉南管理處徐振能處長表示，今年適逢高跟鞋教堂落成10週年，管理處回應民眾敲碗期待，邀請眾多知名樂團及歌手接力演出，並結合在地觀光圈舉辦特色市集。（圖片來源：雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處處長徐振能表示，今年適逢高跟鞋教堂落成十週年，管理處特別回應遊客期待，邀集知名音樂人演出，並攜手在地觀光圈推出特色市集與旅遊優惠。為搶攻暑期旅遊市場及推廣布袋、澎湖雙地旅遊，管理處推出連續三個週日的「布袋留宿計畫」，凡入住指定合作旅宿的旅客，即可獲得價值500元的「布袋放鬆券」，並提供免費接駁服務，方便遊客暢遊布袋各大景點。

此外，活動期間高跟鞋教堂旁海堤平台也將規劃結合音樂與飲品的放鬆體驗空間，讓遊客在海風陪伴下享受專屬夏夜時光。

為提升活動參與度，主辦單位也推出多項限定優惠。民眾於6月21日活動當天出示澎湖來回船票或相關旅遊證明，即可兌換限量市集消費券；與旅行社合作推出的布袋包車一日遊行程，除可獲得市集券外，還有機會抽中藝人親筆簽名海報。

↑圖說：6月14日、20日及28日三個週末午後，布袋海堤也將舉辦街頭藝人演出活動，打造限定版「海堤療癒所」。（圖片來源：雲嘉南管理處提供）

另外，6月14日、20日及28日三個週末午後，布袋海堤也將舉辦街頭藝人演出活動，打造限定版「海堤療癒所」，並設置寫真巴士供民眾拍照打卡。活動期間共準備400份限量好禮，內容包含市集券、拍貼體驗券及海鹽咖啡兌換券，邀請全台民眾安排一趟布袋小旅行，在音樂與海風陪伴下享受悠閒夏日時光。

「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」將於6月21日下午3時至晚間8時30分在布袋高跟鞋教堂盛大舉行，主辦單位歡迎全國遊客共襄盛舉，感受嘉義濱海地區獨有的仲夏浪漫魅力。

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