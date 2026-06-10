高跟鞋教堂十週年 夏日派對6月21日布袋登場

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「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」6月21日將於高跟鞋教堂浪漫登場。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處6月21日將於高跟鞋教堂舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」，結合音樂演出、特色市集及周邊旅遊體驗，打造海風與音樂交織的浪漫夏夜，10日上午於嘉縣府召開宣傳記者會，邀請全國民眾走進布袋，感受濱海小鎮的夏日魅力。

「守夜人」團長安眠巫師WiFi旭章與黃玠瑋記者會中開場演出。(圖／記者邱嘉琪攝)

宣傳記者會，由「守夜人」團長安眠巫師WiFi旭章與黃玠瑋開場演出，嘉義縣長翁章梁、雲嘉南管理處處長徐振能、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆、嘉義縣文化觀光局局長徐佩鈴、嘉義縣議員翁聰賢、蔡易餘立委服務處副主任林心宥、布袋鎮岑海里里長翁億頴，以及觀光產業代表等出席。

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雲嘉南管理處處長徐振能邀請民眾安排一趟布袋夏日輕旅行。(圖／記者邱嘉琪攝)

布袋商圈協會理事長游志豪亦率領商圈業者，於會中展示布袋特色商品與旅遊行程，包括新鮮海產、魚酥、海鹽咖啡及在地深度遊程等，展現布袋豐富的觀光資源與特色美食。

雲嘉南管理處處長徐振能指出，今年適逢高跟鞋教堂落成10週年，活動以「布袋放送」為主題，延續高跟鞋教堂幸福浪漫意象，規劃搖滾、民謠及復古流行等多元曲風演出，讓遊客在海風吹拂下享受悠閒舒適的夏日時光，包括怕胖團、甜約翰、溫蒂漫步、黃玠瑋、守夜人及布袋在地弦樂團「姊弟琴深」，6組藝人將輪番登台演出，帶來豐富多元的音樂饗宴。

布袋商圈協會理事長游志豪偕其妻與商圈業者，於會中展示布袋特色商品與旅遊行程。(圖／記者邱嘉琪攝)

徐振能說，「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」將於6月21日下午3時至晚間8時30分在高跟鞋教堂登場；6月14日、20日及28日連續三個週末下午，布袋海堤平台將推出「海堤療癒所」系列活動，由街頭藝人接力演出，並設置寫真巴士提供民眾拍照打卡。

活動將結合在地觀光圈推出特色市集，好玩好逛。(圖／記者邱嘉琪攝)

另有限量400份好禮包含市集券、拍貼體驗券及鹽咖啡兌換券，並結合在地觀光圈推出特色市集及布袋留宿計畫，活動期間入住布袋特約旅宿的旅客，可獲得價值500元的布袋放鬆券，同時安排免費接駁車串聯各大景點，鼓勵遊客深度體驗布袋風情。

活動結合在地觀光圈推出特色市集，好玩好逛。(圖／記者邱嘉琪攝)

此外，民眾於6月21日活動當天出示澎湖花火節期間來回船票或相關旅遊憑證，即可兌換布袋放送市集券。管理處也攜手旅行社推出包車一日遊程，除可獲得市集券外，還有機會抽中演出藝人簽名海報。

來賓為活動進行開幕式，邀請全國民眾一起來布袋體驗歡樂夏夜。(圖／記者邱嘉琪攝)

翁章梁表示，每年有7、80萬人次透過布袋港往返澎湖，希望藉由活動吸引旅客提前抵達布袋旅遊，再前往參與澎湖花火節。嘉縣府近年積極推動濱海觀光建設，除串聯濱海教育館與候鳥基地發展智慧生態觀光外，總經費13億元的布袋商港新闢聯外道景觀大橋也將於今年動土，持續帶動地方發展。