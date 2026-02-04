高跟鞋教堂民歌經典重現 金智娟潘越雲鄭怡情人節夜晚浪漫迎新春

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處(以下簡稱雲嘉南管理處)將於2月14日情人節當天晚上5:30到8:30，邀請金智娟、潘越雲、鄭怡、林隆璇等知名的民歌手，於著名景點高跟鞋教堂舉辦「鹽續幸福・浪漫民歌夜」音樂會。結合經典民歌演唱、好康幸福市集、互動體驗，與8:30分240秒煙火秀壓軸，雲嘉南管理處徐振能處長邀請全國民眾，2/14日情人節來嘉義布袋，感受高跟鞋教堂以浪漫歌聲迎新春。

雲嘉南管理處表示，本次情人節民歌舞台，邀請金智娟、潘越雲、鄭怡、林隆璇與兒子林亭翰、曾淑勤及周治平等多位知名民歌手登台演出，帶領民眾在悠揚的民歌聲中，重溫那段單純而美好的青蔥歲月，進入一場懷舊的情人節之夜。當天下午即有由「校長樂團」音樂表演，為活動拉起序幕，「姊弟琴深樂團」帶來精彩弦樂演出，還有小朋友最喜歡的「泡泡達人秀」互動體驗，無論情侶、親子遊客，都歡迎來到高跟鞋教堂一起欣賞演出。

雲嘉南管理處邀請校長樂團在2月14日情人節下午於著名景點高跟鞋教堂為「鹽續幸福・浪漫民歌夜」音樂會，拉開序幕。（圖/雲嘉南管理處提供）

雲嘉南管理處為提升民眾參與感，特別舉辦「幸福三部曲」情人節限定活動，第一部「幸福抽好禮」，凡於2/13、2/14兩日在雲林、嘉義、台南地區消費滿新臺幣300元，當日憑載具/發票至活動服務台即可兌換抽獎券（自下午4時起開始兌換），獎品有雲嘉南管理處超萌新夥伴「黑皮」娃娃包（10份）、嘉義棒棒積木飯店消費抵用券（3份）及長榮文苑酒店餐券（3份）。

第二部「甜蜜市集券」，完成情人節小任務，例如穿著情侶裝、現場公主抱、合照打卡、說一句告白的話，即可獲得新臺幣100元市集券1張，可於當日活動市集攤位、承意咖啡、高跟鞋教堂仰望館憑券折抵，限量300份，換完為止。

第三部曲「心動打卡禮」，活動當日至服務台於官方臉書指定貼文留言區，拍下高跟鞋教堂並寫下「一起鹽續幸福吧! 」即可獲得1份限量小禮，數量有限，送完為止。

雲嘉南管理處邀請姐弟琴深在2月14日情人節當天晚上5:00到5:30，於著名景點高跟鞋教堂演奏，與民眾一起浪漫迎新春。（圖/雲嘉南管理處提供）

「鹽續幸福・浪漫民歌夜」音樂會現場，雲嘉南管理處特別安排豐富的「晒幸福市集」，聚集多家雲嘉南觀光圈業者，包括江山米人、溪口名產永芳鳥仔餅、和興有機農場、布袋海上巴士暨布袋津品餐廳、甘苦人魅力農店、口湖鄉佶蜂園、好美農漁產業、阿真小舖、向禾休閒漁場、蕎香格格、塩萃YANCUI、日本長崎蜂蜜蛋糕、東石阿春小吃、七股鹽山等，提供多樣化的鹽味美食、甜點、飲品與伴手禮，一旁還有雲嘉南咖啡鹽究院的「承意咖啡」以及高跟鞋教堂仰望館，讓民眾在欣賞演出之餘，也能透過味蕾體驗屬於雲嘉南濱海的在地特色。

徐振能處長表示，活動適逢春節假期前夕，歡迎大家相揪來布袋高跟鞋教堂聽民歌，順遊觀光魚市採買年節禮品、參觀布袋543故事館、布袋海上巴士蛋糕沙灘體驗、到好美船屋走讀好美里3D海洋世界，認識漁鄉養殖產業、植樹造林的沙洲故事。此外，目前也正值賞鳥的最佳時機，歡迎前往南布袋濕地（鰲鼓溼地、新岑運動公園、好美寮濕地、朴子濕地）來一趟生態之旅！更多活動及旅遊資訊請詳見「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁，共同迎接幸福鹽續的每個瞬間。

2月14日情人節當天晚上8:30，將有240秒煙火秀為活動壓軸，與民眾一起浪漫迎新春。（圖/雲嘉南管理處提供）

徐振能處長指出，鹽續幸福音樂會系列活動以匯聚音樂、節慶與市集的方式，吸引不同年齡層的遊客來到雲嘉南濱海地區旅遊，帶動冬季觀光人潮，音樂會主題呼應這次農曆年假前夕與情人節，特別將巨大的藍色玻璃高跟鞋融入「西洋情人節」，呼應「鹽續幸福」系列活動的主軸概念，延續如鹽般層層堆疊的幸福，讓更多民眾感受高跟鞋教堂與布袋海景公園的浪漫氛圍。