高軟二期首棟大樓今上梁 預計年底完工

配合「大南方新矽谷」與亞灣二.○智慧科技創新園區政策，經濟部產業園區管理局(園管局)投資二十六億元興建的「亞灣智慧科技大樓」今(十九)日舉行上梁典禮，為高雄軟體園區第二園區的重要工程之一；該大樓位於亞洲新灣區港灣旁的A坵塊，為地下三層、地上十一層鋼骨結構建築，總產業空間逾一萬坪，規劃共創實證場域、商業與生活複合功能。預計一一五年十一月完工，將吸引超過三十家企業進駐、創造八百四十個就業機會，並帶動年產值十七億元，有助擴大南部5G AIoT產業聚落與就業機會。

園管局楊志清局長表示，亞灣智慧科技大樓上梁是園區發展的重要里程碑，不僅展現施工進度成果，更象徵高雄智慧產業聚落正式邁向下一階段；未來將結合嘉義、臺南、高雄至屏東等地的產業與科技園區資源，打造半導體S廊帶南部核心。經濟部也將攜手高市府積極招商，提供產業創新與青年就業的理想環境。

為因應高軟園區原有空間已趨飽和，行政院於一一○年核定擴區計畫，由經濟部園管局開發利用原高軟一期北側中油公司二.四五公頃土地，推動第二園區計畫，並區分為A、B、C三大坵塊辦理招商。亞灣智慧科技大樓位於A區，為首棟率先動工的大樓。目前鋼構結構體已完成吊裝，預計一一五年十一月完工，一一六年第三季交屋啟用。B、C區域亦正同步招商，將引進更多智慧應用及新興產業廠商。

隨著園區建設穩步推進、招商腳步加快，亞灣智慧科技大樓將作為南臺灣智慧產業升級的標竿建設，成為串聯南部半導體與AIoT產業的重要據點，助力國家創新發展戰略落地，並為高雄打造全新的經濟成長引擎。

園管局強調，將持續以高效率推動公共建設與產業發展，攜手地方政府與產業界共創南部科技產業重要聚落。