高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器

高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NPU，且能源效率出色還有提供豐富的PCIe連接埠，同時還能相容Windows系統，當然也符合工業環境的嚴苛寬溫能力，鎖定智慧製造、機器人技術、機器視覺與邊際運算等需求。

Qualcomm Dragonwing IQ‑X平台已經獲得包括研華Advantech、Congatec、控創Kontron、新漢NEXCOM、瑞傳Portwell、Tria與SECO等領先OEM支持，預計相關商用裝置在後續幾個月內推出。

Qualcomm Dragonwing IQ‑X是高通嵌入式處理器的新分支，高通看到目前市面上的高階嵌入式處理器難以在能效性能、AI能力與I/O擴充能力取得平衡，如具有高性能的嵌入式處理器能耗表現不佳，或是需透過附加子卡才能提供高效率的AI運算，或是需要搭配外部周邊時缺乏充裕的高速通用連接埠，Qualcomm Dragonwing IQ‑X主打以高通在行動運算的高度能源效率技術，並針對工業環境於寬溫、長期資源進行最佳化，提供嶄新類型的嵌入式處理器。

Qualcomm Dragonwing IQ‑X提供8至12核心、最高3.4GHz時脈的CPU，並採用高通Oryon CPU架構，搭配高通Adreno GPU、高通Hexagon NPU及高通Sensing Hub；透過其具備高度能源效率的NPU，在不須任何附加卡的情況可提供高達45TOPS的AI性能，足以於邊際AI執行多元的AI任務，諸如視覺、語音辨識等等。

同時Qualcomm Dragonwing IQ‑X針對進階物聯網裝置對於儲存、外接感測器的需求，提供達16路的PCIe以及USB 4通用連接埠，也支援適用於工業環境的UFS 4.0儲存技術；此外Qualcomm Dragonwing IQ‑X還可搭配高通引以自豪的先進網路連接技術，包括5G或是Wi-Fi 7，能因應不同應用情境搭配。且對於開發者而言，Qualcomm Dragonwing IQ‑X可執行Windows 11，使得Qualcomm Dragonwing IQ‑X可原生執行豐富的Windows 11應用程式。

雖然乍看之下Qualcomm Dragonwing IQ‑X相當類似消費級PC處理器Snapdragon X，不過Qualcomm Dragonwing IQ‑X針對工業需求具備許多特殊支援性；Qualcomm Dragonwing IQ‑X可確保於-40度至105度之間的寬溫環境可靠執行，同時還支援Windows 11 IoT Enterprise LTSC長期版本，提供工業級裝置所需的可靠以及長生命週期。

高通表示此次公布的Qualcomm Dragonwing IQ‑X只是個開始，後續也預計持續擴大此產品線陣容提供不同層級運算需求合適的產品；不過從產品特性來看，Qualcomm Dragonwing IQ‑X確實是受惠於與微軟合作Snapdragon X AI PC處理器的成果，但高通強調Qualcomm Dragonwing IQ‑X深度因應嵌入式環境需求，提供合乎開發者需求的開發環境，除了可於Windows環境進行應用開發，亦可自Qualcomm AI Hub取得豐沛的AI模型資源，加速邊際AI應用落地。

高通展示以Qualcomm Dragonwing IQ‑X建構的工業自動化檢測平台，利用將機器視覺檢測轉移到NPU與支援高畫素工業級感光元件，能以極低功耗快速檢測電路板與晶片的安裝是否合規。高通提到可供應備有記憶體的Qualcomm Dragonwing IQ‑X模組板或純處理器晶片版本，透過模組板僅需設計底部的I/O擴充板即可快速建構工空裝置，對於記憶體容量貨主板形狀有特殊需求則可選擇僅購買單晶片重新設計完整的電路板。

