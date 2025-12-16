高通公布Snapdragon 4 Gen 4及Snapdragon 6s 4G Gen 2主流平台

也許是主流級平台的注目度相對不高，高通悄悄在官網更新兩款新主流級平台，包括採用6nm製程的Snapdragon 6s 4G Gen 2，以及採用4nm製程的Snapdragon 4 Gen 4，值得玩味的是反而定為較低階的Snapdragon 4 Gen 4的製程更先進，且還支援LPDDR5x。

Snapdrgaon 6s 4G Gen 2本質上是Snapdrgaon 685的更新，兩者的料號也同樣為SM6225開頭，顯示兩款晶片密切的關係；Snapdrgaon 6s Gen 2主要將時脈略微提升到2.9GHz，並支援3個12bit ISP，可提供最堆13MP+13MP+5MP三鏡頭、16MP+16MP雙鏡頭與32MP單鏡頭的零延遲快門或單一108MP相機，此外支援最高FullHD+ 120fps螢幕，記憶體則最高支援LPDDR4x-2133MHz，快充最高支援QC3規格。

廣告 廣告

至於Snapdragon 4 Gen 4是一款2+6核心配置的5G主流級處理器，應該是一款新開發的主流級處理器，雖然這款處理器定位在Snapdragon 4系列，但不僅製程，部分規格也優於Snapdrgaon 6s Gen 2，諸如提供LPDDR5x與LPDDR4記憶體配置的彈性，支援QC4+快充等，不過畢竟定位是更入門的產品，僅搭載雙12bit ISP，但同樣支援最高108MP單鏡頭與FullHD+120fps螢幕。

更多Cool3C文章

NVIDIA收購SchedMD強化AI競爭優勢 推出Nemotron 3模型效能提高4倍

報導指出Meta為衝高營收 容忍中國詐騙廣告