高通拚自家和開放CPU雙塔! 併Ventana Micro Systems深化RISC-V CPU

高通今日宣布收購Ventana Micro Systems 顯現推動RISC-V標準與生態系發展的決心！未來透過整合Ventana在RISC-V指令集架構（ISA）開發方面的專業技術，將強化高通的CPU能力

，且Ventana團隊將與高通在RISC-V和客製化Oryon CPU開發上的持續投入相輔相成，進

一步提升高通在AI時代於跨業務領域的技術領先地位。

高通技術公司執行副總裁暨技術規劃、邊緣解決方案與資料中心部門總經理Durga

Malladi表示，在高通致力於塑造智慧運算的未來。相信RISC-V指令集架構具有推進CPU技術前沿的潛力，進而促進跨產品領域的創新。收購Ventana MicroSystems象徵著高通在實現業界領先、基於RISC-V的CPU技術應用於各類產品的進程中，邁出了關鍵的一步。

Ventana Micro Systems執行長Balaji Baktha表示，很高興能加入高通團隊，並在高

通領先的Oryon CPU技術開發中，貢獻在RISC-V的專業技術，期待與高通團隊攜手，共同突破節能與高效能的極限，打造新一代產品和體驗。

Ventana Micro Systems總部位於庫比蒂諾（Cupertino），成立於2018年，旨在透過提

供基於RISC-V開放式架構的高效能、可擴展且安全的運算晶片組，徹底革新處理器市場。Ventana也是RISC-V國際董事會及技術指導委員會的成員。

