高通捐贈仁愛基金會百餘萬交通服務費 16年持續付出不間斷

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市天主教仁愛基金會九日上午舉辦「希望出發．有愛同行—美國高通公司（Qualcomm）捐贈交通服務費感恩記者會及志工服務活動」，竹科高通公司贊助交通服務費美金32,838元(新台幣1,005,335元)，幫助居住在偏遠地區或需要接送的55位心智障礙朋友，平日搭乘交通車到仁愛基金會附設晨曦發展中心接受日間服務，支持陪伴學習生活自理、作業活動、體能復健、參與社區活動等，達到生活自立。

活動開始，天使打擊樂團以〈普世歡騰〉、〈聖誕鈴聲〉揭開序幕，帶來美妙動聽的樂曲，接著高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰捐贈美金支票，由仁愛基金會林湘雅執行長、學員阿芮及小怡代表接受捐贈，並回贈感謝狀，學員小婷及阿倉則送上手作抱枕，表達真摯謝意。

志工融合活動中，高通21位志工也陪伴服務對象一同以環保精神動手創作，運用松果、瓶蓋等自然與回收素材，製作屬於自己的小聖誕樹，透過手作交流與創意表達，在節慶的溫馨氛圍中，傳遞愛與關懷的力量。

高通劉思泰總裁(右1)與高通志工陪伴服務對象一同以環保精神動手創作松果聖誕樹，現場充滿歡笑聲。（圖／記者金祐妤攝）

劉思泰總裁表示，高通公司成立四十年來，不僅透過國際非營利機構公正評選補助計畫、將關懷推展至全球各地，並在捐款後持續追蹤執行進度及成果。自2009年起，高通已經連續16年支持新竹仁愛基金會，贊助教學器材、復健設備，並補助營養餐食與交通服務等需求；此外、高通同仁亦熱心投入志工服務，以實際行動傳遞關懷，讓愛與善的力量在社會持續延伸。

仁愛基金會林湘雅執行長感謝高通贊助新台幣一百多萬元的交通服務費，協助服務對象獲得安全穩定的交通接送，支持其發展學習潛能、提升生活品質，同時減輕家屬照顧與經濟的負擔。該會附設晨曦發展中心提供134位心智能障礙朋友日間照顧服務，其中55五位服務對象需要搭乘交通車，基金會今年租賃三部中型巴士負責不同路線，包含新竹市區、香山區、寶山鄉、橫山鄉、竹東鎮、芎林鄉、新豐鄉、竹北市等地區提供接送，每部巴士皆配置一位專業司機及兩位隨車員，確保通勤安全與照顧品質。