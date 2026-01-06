高通擴大Google合作攜手推動汽車創新與AI驅動的移動體驗

高通商標，圖為2023年8月。路透社



美國晶片大廠高通今年CES展宣布擴大與 Google的雙方合作，延續其在汽車產業持續超過十年的成功合作基礎。這項深化的策略聯盟，為未來數年汽車產業的轉型奠定領先的技術基礎，釋放創新動能、加速產品上市時程，並在快速演進的代理式

此次合作打造端對端的汽車技術解決方案，將高通領先的Snapdragon數位底盤解決方案與Google的汽車軟體無縫整合，賦能車廠打造新一代汽車，透過代理式AI更精準地預測、回應並適應駕駛需求。兩家公司共同致力於為全球數百萬輛汽車提供安全、可擴展的AI驅動體驗。

高通與Google合作長達十年，從對搭載Snapdragon的嵌入式Android車載資訊娛樂系統的開創性布局，為Android Automotive OS（AAOS）的廣泛採用奠定基礎，並促成業界首批內建Google的車款誕生。高通也持續攜手Google Cloud，透過Gemini Enterprise for Automotive，簡化先進新一代AI代理的部署，該方案為AutomotiveAI Agent（AAA）的演進成果。

這次擴大的合作關係涵蓋以下新領域：為生成式AI時代重新定義智慧移動，統一的參考平台加速創新

，擴大AAOS SDV規模化合作，重新定義未來軟體定義汽車。

運行於 Snapdragon 數位底盤上的AAOS SDV，使汽車OEM廠商能在跨不同車款層級與世代之間部署統一的軟體堆疊，快速提供差異化功能，並在汽車的整個生命週期中實現新服務的商業化變現，進一步協助提升消費者體驗並強化品牌忠誠度。

高通正在Google Cloud上推出Snapdragon虛擬系統單晶片（vSoC）虛擬平台，讓車廠能夠在完全不需實體汽車硬體的情況下，於雲端進行設計、測試與驗證。透過運用Google Cloud基於Arm架構的Axion裸機執行個體（C4A metal），Snapdragon vSoC可提供高傳真驗證，並與車載SoC維持更高一致性。

藉由Snapdragon vSoC，開發人員僅需透過筆電上的瀏覽器即可開始開發，實現全球協作，並快速且有效率地規模化汽車軟體開發，進一步加速產品上市時程。Snapdragon vSoC與Horizon Software Factory相輔相成，在Google Cloud上打造高效率、可擴展的汽車軟體開發環境。

