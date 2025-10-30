高通攜中華電推動AI高中作文評閱系統 捐100部AI PC助教育AI落地應用
【記者呂承哲／台北報導】高通（Qualcomm）與中華電信宣布攜手響應教育部AI教育創新計畫，捐贈100部搭載Snapdragon X處理器的AI筆電與技術資源，協助國立中央大學蔡宗翰教授及國立暨南國際大學曾守仁教授團隊，共同開發教育部「Write AI高中作文評閱輔助系統」的單機版。該版本能在AI PC上離線運作，即時批閱作文並提供回饋，預計首波培訓1,000名國文教師，後續推廣至全台1萬名師生，推動AI在教育現場落地應用。
教育部劉國偉政務次長表示，作文評分向來耗時且主觀差異大，開發AI輔助系統有助提升效率與一致性。教育部推動的Write AI系統兼具五大目標：減輕教師批閱負擔、提升學習公平與精準教學、強化教育數據分析與AI素養培育。這次與高通、中華電信及學研團隊的合作，使AI作文模型能在AI PC上單機運行，無需連網即可即時評閱，充分發揮邊緣AI的隱私、安全與效率優勢，符合政府加速繁體中文AI落地的政策方向。
高通台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，裝置端AI能兼顧高效能、低延遲與資料安全，是推動智慧教育的關鍵。高通投入AI PC與NPU技術，協助Write AI模型優化部署，讓教師在無網路環境中也能進行作文評分與輔助教學。未來將持續提供高效能、低功耗AI解決方案，推動AI於教育現場普及，強化台灣新世代AI應用與國際競爭力。
中華電信執行副總經理林文智表示，延續過去與高通合作推動的5G智慧教育計畫，這次進一步將AI導入校園，協助教育部打造AI輔助作文教學新模式，並實踐「以科技縮短數位落差、實現數位平權」的願景。中華電信將持續以AI創新推動教育數位轉型。
中央大學教授蔡宗翰指出，Write AI結合台灣本土大型語言模型與高品質標註資料，經NPU優化後能在AI PC上低延遲、高效能推論，提供穩定、客觀且具教育價值的作文回饋。暨南大學教授曾守仁則表示，系統可依三等六級標準自動評分，並確保離線學習環境下的公平性。此次產官學合作不僅提升教師教學效率，也展現AI技術在教育現場的應用潛力，為台灣智慧教育開啟嶄新篇章。
