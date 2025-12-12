高通收購Ventana Micro Systems 深化RISC-V CPU專業技術

高通收購Ventana Micro Systems。（高通提供）

高通宣布收購Ventana Micro Systems Inc.，突顯其致力於推動RISC-V標準與生態系發展的決心。這項策略性行動透過整合Ventana在RISC-V指令集架構（ISA）開發方面的專業技術，強化高通的CPU能力。Ventana團隊將與高通在RISC-V和客製化Oryon CPU開發上的持續投入相輔相成，進一步提升高通在AI時代於跨業務領域的技術領先地位。

高通執行副總裁暨技術規劃、邊緣解決方案與資料中心部門總經理Durga Malladi表示：「在高通，我們致力於塑造智慧運算的未來。我們相信RISC-V指令集架構具有推進CPU技術前沿的潛力，進而促進跨產品領域的創新。收購Ventana Micro Systems象徵著我們在實現業界領先、基於RISC-V的CPU技術應用於各類產品的進程中，邁出了關鍵的一步。」

Ventana Micro Systems執行長Balaji Baktha表示：「我們很高興能加入高通團隊，並在高通領先的Oryon CPU技術開發中，貢獻我們在RISC-V的專業技術。高通的收購為我們的團隊開啟了令人振奮的新篇章，我們期待與高通團隊攜手，共同突破節能與高效能的極限，打造新一代產品和體驗。」



