高通、Google都是受害者 美國會議員曝韓國執法歧視美企

美國加州共和黨籍聯邦眾議員戴瑞爾·艾薩（Darrell Issa）於2025年12月22日在保守派媒體《每日呼籲者》（Daily Caller）發表評論文章，呼籲美國政府對韓國近期針對美國企業的反壟斷與數字平台監管措施採取堅定立場。艾薩指出，韓國公平交易委員會（KFTC）的執法行動及相關立法，可能構成對美國科技公司的歧視性待遇，影響雙邊貿易關係。



文章中，艾薩引用非營利組織競爭力基金會（Competere Foundation）於2025年10月發布的研究報告。該報告估計，若韓國持續推行現行競爭政策及數字市場監管措施，未來10年內美國經濟可能蒙受約5250億美元損失，相當於每個美國家庭平均損失約3800至4000美元。

韓國公交會的行動呈現保護主義傾向



報告同時指出，韓國自身經濟也將遭受約4690億美元損失，總計雙方經濟影響達近1兆美元。競爭力基金會專注於宣導影響全球GDP的非關稅障礙，強調這些措施可能阻礙美國企業在韓國的正常運作，包括蘋果、Google、微軟等公司在線上零售、社交媒體及物流服務領域的發展。

此外，艾薩援引國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）於2025年11月發布的報告。該報告基於對在韓經營的美國企業訪談，顯示韓國公平交易委員會的執法頻率、強度及持續時間明顯高於其他司法管轄區。

報告描述，美國公司長期面臨頻繁調查及突擊檢查，部分企業形容環境為「恐懼氛圍」。訪談結果顯示，韓國公交會的行動呈現保護主義傾向，對美國企業施以較嚴格標準，而對本土或中國競爭者相對寬鬆。報告並指出，這些執法實務可能違背國際貿易義務，構成事實上的非關稅障礙。

韓國過去對美企發起多起反壟斷調查



艾薩在文章中提及，川普政府時期已向韓國發出警告，若相關政策持續推進，可能引發貿易協議危機並啟動美國貿易調查，影響美韓關鍵雙邊關係。雖然美國總統川普近期與韓國駐美大使康京和會面時，表示與韓國總統李在明維持良好合作關係，但艾薩強調，在貿易法規議題上仍需維持強硬態度。

背景顯示，美韓貿易緊張近年加劇，特別在數位平台監管領域。美國國會司法委員會於2025年12月舉行聽證會，討論外國政府針對美國企業的反競爭行為，韓國公交會的執法成為焦點。韓國過去對高通、Google等美國公司發起多起反壟斷調查，包括2016年對高通開出巨額罰款，以及對Google強制裝置製造商簽署反碎片化協議的處罰。美國貿易代表署及國會議員多次表達關切，將這些措施視為潛在貿易障礙，並在雙邊談判中要求韓國調整相關立法，如線上平台公平交易法及平台競爭促進法。



