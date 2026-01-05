高通CES推進主流平價PC平台！ Snapdragon X2 Plus AI攻頂 80 TOPS

高通CES 推10核心與6核心版Snapdragon X2 Plus 新平台。資料照



地表最大消費電子展CES登場，搶在輝達、AMD前，美國晶片大廠高通推出Snapdragon X2 Plus新平台，強打10核心與6核心版的Snapdragon X2 Plus，核心效能提升，而AI加速處理單位NPU 持續攻頂，高達80 TOPS的AI效能讓人驚豔，OEM廠商的精選裝置預計將於2026年上半年上市。

高通在去年Snapdragon峰會公布第二世代PC平台Snapdragon X2系列的Snapdragon X2 Elite Extreme、Snapdragon X2 Elite頂級處理器後，今年CES展更進一步將Snapdragon X2擴展到主流級距，再宣布10核心與6核心版的Snapdragon X2 Plus。

Snapdragon X2 Plus搭載第三代高通Oryon CPU，單核效能相較前一代最高提升達35%，同時功耗降低43%。整合的高通Hexagon NPU具備80 TOPS的AI效能，支援新一代的代理式體驗與無縫的多工處理。結合Wi-Fi 7的極速連接能力、可選配的5G以及Snapdragon Guardian的先進安全防護，使用者隨時隨地都能維持流暢的網路連線。

高通技術公司資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap表示，現代專業人士與創作者渴望擁有更高的產能與創作力，不斷突破生成式AI與全天候效能的極限。Snapdragon X2 Plus平台提供的效能、效率與智慧將超越他們的期待，讓每一次體驗都更加反應靈敏且個人化。

