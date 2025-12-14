高速休旅車殺入對向車道 「斷頭式」撞爛貨車 2賣麵好友慘死

車禍發生時撞擊力道猛烈，現場竄出火球。讀者提供

雲林縣斗南鎮雲158乙公路今（14日）清晨發生一起2死2傷的死亡車禍，民間監視器清楚拍下案發過程，一輛白色休旅車在路口處高速衝撞對向的黑色小貨車、及另輛自小客，導致貨車車頭斷裂，車內一對男女重傷不治，肇事駕駛重傷昏迷，遭波及男駕駛則臉部輕傷。警方初步調查肇事者車內無酒味，已抽血檢驗是否涉及酒駕或毒駕。

令人鼻酸的是，這對不幸身亡的男女是朋友關係，他們幾乎每天下午3點都會在斗南中山路口擺攤賣關廟麵等乾貨麵條，鮮少休假。車禍發生時，他們正要到批發市場採買，小貨車後車廂的麵條和乾貨散落一地，現場慘不忍睹。

民眾提供的監視器畫面顯示，小貨車和另一輛小客車沿著雲158乙公路行駛時，對向一輛白色休旅車高速駛來，在經過大同路及小東東路交叉的微彎路口時突然失控，偏離車道行駛，迎面猛力撞上內側車道的小貨車，並波及到行駛在外側車道的另一輛紅色自小客車。

黑色小貨車受損最為嚴重，車頭直接斷裂分離。消防員破壞車體後，緊急將受困在小貨車內、年約40歲的一對男女救出。但兩人當時已無呼吸心跳，分別送往斗六台大醫院及雲基醫院搶救，最後仍宣告不治。

與小貨車猛烈對撞的白色休旅車男林姓駕駛（約40歲），因撞擊力道過猛，救出時已陷入昏迷，送往若瑟醫院搶救,。至於另一輛遭受波及的紅色自小客車男駕駛（約45歲），則僅有臉部輕傷，送往斗六成大醫院。

警方表示，肇事的林姓駕駛初步調查車內無酒味，是否涉及酒駕、毒駕已抽血送驗中。此路口因是微彎路口，駕駛若未注意很常會切到對向車道，幾乎都會有擦撞事故發生。詳細的肇事原因，包括是否涉及未注意路口來車或其他因素，仍待警方深入調查釐清。

黑色小貨車內一對男女重傷，送醫搶救後宣告不治。讀者提供



