「高速傳愛」元旦啟動!! 公益大使曾寶儀呼籲以行動陪伴憨兒共融學習

▲公益大使曾寶儀實際參與喜憨兒庇護工場烘焙學習，與憨兒夥伴並肩完成實作，響應「高速傳愛助學計畫」。（圖：喜憨兒基金會提供）

多數心智障礙者在離開校園後，仍需要有系統的支持與訓練，才能累積能力走向自立，而偏鄉孩子則因資源與環境的限制，讓學習歷程面臨挑戰。如何讓學習不因身分、年齡或距離而中斷，成為社會迫切待解的重要課題。為回應這樣的需求，台灣高鐵和喜憨兒基金會攜手規劃「2026高速傳愛助學計畫」（https://neti.cc/dVd7Ekd ）即將於元旦啟動，公益大使曾寶儀呼籲高鐵旅客與社會大眾透過高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱，或掃描捐款信封上的 QR Code 進行捐款，讓返鄉的路成為傳遞善意的起點，幫助憨兒持續學習，也讓溫暖一路向前。

喜憨兒基金會長期透過技職訓練、生活支持與社區參與，陪伴心智障礙者在學習中逐步建立能力。喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，基金會成立 30 年來，已陪伴全台超過 9,000 位憨兒與家庭。目前於全台設有超過100處服務據點，提供穩定且安全的學習與實作環境，讓憨兒能在日常節奏中練習工作技能，逐步走向更穩定的生活狀態。

在基金會的努力下，喜憨兒親手製作的烘焙點心也進一步前進偏鄉，透過企業和社會大眾的支持，將這份來自學習現場的成果分享給更多需要支持的國小學童， 17年來，已送出了超過113萬份餐盒，不僅改變了憨兒的人生軌跡，也延伸成為陪伴他人的力量，讓善意在不同生命之間溫柔流轉、持續累積。此次與台灣高鐵攜手啟動「高速傳愛助學計畫」，核心精神正是「共融學習，讓愛升級」，期盼社會大眾透過捐款將「高速」轉化為愛的動能，陪伴憨兒在學習與生活的路上持續前行，讓愛在路上被看見、被傳遞。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，喜憨兒基金會對於台灣社會的努力與付出，陪伴憨兒依照自己的節奏學習與成長，讓每一份努力都能穩定累積、持續前進，透過這次的專案推動，期許台灣高鐵不僅帶來速度，更有溫度，呼籲社會大眾透過踴躍參與公益捐款，共融學習，讓愛升級，支持憨兒的技職教育，伸至偏鄉，陪伴更多孩子與家庭。

公益大使曾寶儀日前親自走進喜憨兒庇護工場，實際參與學員的工作與學習，她親身感受到從揉麵、成形到出爐，每一個步驟，憨兒都以專注而真誠的態度完成，這份用心不只成就了一顆顆麵包，也被品嚐的人真實感受到。她認為「高速傳愛助學計畫」把學習與陪伴帶進生活場景，令人感動且值得被支持被延續。邀請旅客在跨年、新春返鄉搭乘高鐵、與所愛的人團聚時，留意座位前方的捐款信封袋，讓返鄉的路成為傳遞善意的起點，陪伴喜憨兒持續學習，也讓溫暖一路向前。

為邀請民眾踴躍響應，2026高速傳愛助學計畫活動期間(1月1日至3月2日)，凡每月定期捐款500元（12個月以上）或單筆捐款6,000元，即可獲贈「高鐵 ESG 輕便摺傘」乙個，與您一同為愛撐傘。