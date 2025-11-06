高速公路可見運載活豬車輛（2） (圖)

其他人也在看
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產
面對電動車整體買氣下滑和未來景氣變化的不確定性，許多車廠都已重新檢討電動化的計畫，有的直接縮減電動車型，賓士（Mercedes Benz）計劃在 2026 年停止生產 EQE Sedan電動四門房車和 EQE SUV純電休旅，作為該品牌電動車計畫修改重組的一部分。汽車日報 ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
能文能武Suzuki Vitara S Allgrip智慧四驅、省油敏捷、還可越野
▲小改款更換全新雙色切削17吋鋁圈更顯個性2025年9月Taiwan Suzuki帶來了小改款 Vitara S Allgrip，優化重點在於質感全面提升，更具歐風精緻氣息，加上主動安全配備全面進化，一口氣升級至Level 2新境界，但另一個重點乃是～其他百萬等級休旅車紛紛退出越野四驅行列，成為「純都會休旅」與SUV的初衷背道而馳；然而 Vitara S Allgrip依然秉持紮實可靠的品牌形象與戶外休閒本色，堅持使用智慧型四輪驅動系統，因此成為同級車中唯一能在越野地形恣意穿梭、來去自如的休旅車！若說真有另一輛可越野的百萬等級SUV，那絕對是Suzuki自家的SX4 S-Cross！然而四輪驅動休旅車為人詬病的耗油問題，在 Vitara S Allgrip身上完全不需要擔憂，因為此車具備高效率+大扭力的1.4T直噴渦輪引擎，搭配可靠的6AT變速箱，加上48V輕油電系統輔助，以及1285kg輕量化車體結構，因此平均油耗達到優異的17.9km/L高節能境界，天天開此車上下班也不會構成負擔，而且加速輕快，可輕鬆對應走走停停的都會環境。當然，面對長天數、長距離的旅遊行程，還能省下不少的燃油開銷CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
Mercedes-Benz賓士electric CLA中國正式開賣！更長、跑更遠、售價也更便宜
百萬內純電車！進口純電車新星Hyundai Inster正式登台！三車型89.9萬元起！
（文／Nick Lin）在台灣車市眾多話題之中，若提及11月最受矚目的討論焦點，那絕對莫過於Hyundai於今日（11/6）發表首批限量只有500台的純電掀背小車Inster。 直接鎖定「百萬內」純電車市場，定位在Kona Electric之下，這款以韓國暢銷小車Casper為基礎開發的純電版本，不僅透過品牌質感與進口身份突顯價值，還以「小車格、大實用」的德韓設計精神，為台灣車壇投下一枚震撼彈，在加上國內所規劃的EV-400A、EV-400B與EV-450三種車型陣容，以及最低只要89.9萬元就能入主的低門檻，無疑將成為「超親民進口電動車」的最強競爭者。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
KYMCO米蘭車展亮相People R Hybrid 125首搭「三向動力科技」！同台展出Agility NX 125、X-TERA 350
2025年米蘭國際二輪車展（EICMA）於米蘭時間11月4日開幕，KYMCO光陽集團今年盛大展出多台新世代車款，展現國際品牌頂級研發實力與品牌創新能量。光陽更在本次車展上發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY三向動力科技」，並以劃時代雙雄-油電水冷白牌「People R Hybrid 125」，及綠能新選擇智慧簡約白牌車款「Agility NX 125」；黃牌代表則派出當家旗艦跨界大羊「X-TERA 350」為米蘭車展展開序幕，正式宣示光陽以創新科技全面引領新世代騎乘革命。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
2025 日本移動展巡禮｜Honda CR-V e:HEV 重返日本市場，台灣明年國產有望？
在 2025 日本移動展現場中，Honda 展區除了一字排開、話題性十足的概念車以及 Prelude 以外，現場其實有一輛對台灣市場相對重要的車款默默在角落演示，那便是不久前才剛確認重新返回日本市場投放的 Honda CR-V e:HEV，本車預定在日本冬季開賣，並且現場展出的，是 RS Black Edition 車型，而國內也已經有測試車現蹤，以目前態勢研判，應會於明年正式發表上市。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
Smart預告將讓ForTwo迷你都會車重出江湖
你一定以為smart品牌的創業之作，smart迷你都會用車Smart ForTwo已經走入歷史，而今它將復出，並採用新的車名#2，它將由賓士設計，並在中國境內生產製造。汽車日報 ・ 18 小時前
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！
Toyota響應普發有禮！即日起推免費車輛健診、還有4大好康享不完
響應政府普發一萬元，Toyota總代理和泰汽車即日起推出「政府普發一萬，Toyota有禮」活動，凡於2025年11月1日至2025年12月31日期間，至Toyota全台服務據點（服務廠及保修站）進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，包含引擎、輪胎、電瓶、煞車、傳動系統及底盤，讓車主出行更開心、用車更安心。Zeek玩家誌 ・ 1 天前
耀眼再進化 Audi A3 Sportback 2026年式升級登場
Kia 1-10月銷售突破8,600台，逆勢成長再創歷史新高紀錄！
Kia總代理台灣森那美起亞在台深耕邁入第十一年，不僅為台灣消費者帶來新世代的產品陣容，更積極佈建及升級全台服務網絡。近期台灣森那美起亞更榮獲有商界奧斯卡獎之稱、由中華民國全國商業總會所頒發之第79屆金商獎「優秀外商」的殊榮(註1)，這不僅是Kia總代理台灣森那美起亞繼2017年首獲此獎後，第二度獲得此殊榮，更是今年唯一獲得此殊榮的汽車品牌！ 同時，Kia在台銷售也傳來捷報，Kia全車系在10月份創下842台的領牌數，不僅較去年同期成長近14%(註2)；今年1-10月更以累計8,606台的銷售佳績，在今年1-10月總市場累計衰退約13%的大環境下，成為少數維持逆勢正成長的汽車品牌之一，並再創歷史…CarFun玩車誌 ・ 1 天前
馭風而行 動感釋放全新年式BMW X1 M SPORT豪華運動休旅 進化登場
開啟新世代騎乘革命 KYMCO「三向動力科技」震撼米蘭國際二輪車展
CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導 2025年米蘭國際二輪車展（EICMA）於米蘭時間11月4日盛大揭幕！全球頂尖機車品牌KYMCO光陽集團以氣勢磅礡的展出陣容亮相，攜手多款劃時代新世代車款，展現頂級研發實力與品牌創新能量，吸引國際媒體與車迷人潮湧入展區，現場盛況空前。 光陽於本屆車展發表全球首創「TRI-POWER TECHNOLOGY三向動...匯流新聞網 ・ 1 天前