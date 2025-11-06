高速公路可見運載活豬車輛（2） (圖)

▲小改款更換全新雙色切削17吋鋁圈更顯個性2025年9月Taiwan Suzuki帶來了小改款 Vitara S Allgrip，優化重點在於質感全面提升，更具歐風精緻氣息，加上主動安全配備全面進化，一口氣升級至Level 2新境界，但另一個重點乃是～其他百萬等級休旅車紛紛退出越野四驅行列，成為「純都會休旅」與SUV的初衷背道而馳；然而 Vitara S Allgrip依然秉持紮實可靠的品牌形象與戶外休閒本色，堅持使用智慧型四輪驅動系統，因此成為同級車中唯一能在越野地形恣意穿梭、來去自如的休旅車！若說真有另一輛可越野的百萬等級SUV，那絕對是Suzuki自家的SX4 S-Cross！然而四輪驅動休旅車為人詬病的耗油問題，在 Vitara S Allgrip身上完全不需要擔憂，因為此車具備高效率+大扭力的1.4T直噴渦輪引擎，搭配可靠的6AT變速箱，加上48V輕油電系統輔助，以及1285kg輕量化車體結構，因此平均油耗達到優異的17.9km/L高節能境界，天天開此車上下班也不會構成負擔，而且加速輕快，可輕鬆對應走走停停的都會環境。當然，面對長天數、長距離的旅遊行程，還能省下不少的燃油開銷

CARLINK鏈車網 ・ 1 天前