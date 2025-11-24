高速公路尿急！楊繡惠爬後座「拿塑膠袋原地解放」下場超級悲劇

娛樂中心／綜合報導

資深女星楊繡惠個性熱情活潑，踏入演藝圈多年受到觀眾喜愛，同時也是綜藝節目的常客。近日，楊繡惠在節目中分享高速公路尿急的糗事，提到因為憋不住竟用「塑膠袋解放」，但最終下場卻讓她崩潰不已。

楊繡惠透露當時她獨自開車上高速公路，後來覺得十分想尿尿，不過因為當下塞車所以她只能先憋著，直到後面憋不住，楊繡惠連忙將車開到路肩打雙黃燈，並爬到汽車後座，使用車上的塑膠袋「原地解放」，在分享的同時楊繡惠還形容當下「很舒服」。

而楊繡惠心想要將塑膠袋綁起來「不然會漏」，結果她一拿起袋子才發現早已破三個洞，尿液更隨著破洞流出來，導致車上尿騷味殘留一個月仍揮之不去，由於當時正值夏天，經過曝曬味道更加濃烈，讓楊繡惠直呼：「味道更臭」。

楊繡惠透露因為塑膠袋破掉，導致車上尿騷味殘留一個月。（圖／翻攝自YouTube）

