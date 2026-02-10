高速公路排水溝驚見毛毯包屍 AI重建嚴重受損遺體面部「重生25歲女臉孔」助破案

印度北方邦亞格拉市亞穆納高速公路附近發生命案，警方透過AI技術重建死者臉部特徵，成功在短時間內確認身分並破案。（翻攝自X）

印度北方邦亞格拉市近日發生一起震驚社會的命案，一名年僅25歲的女子被發現陳屍於高速公路旁排水溝內，因遺體嚴重受損、身分難以辨識，警方罕見動用人工智慧（AI）進行臉部重建，成功在短時間內確認死者身分，並循線逮捕其同居男友，案件細節隨之曝光。

亞穆納高速公路命案怎麼發生？

據印度媒體報導，案發地點位於亞穆納高速公路（Yamuna Expressway）約148公里處、靠近索萊村（Saurai）一帶。上週五（6日），當地村民放牧時聞到異味，循線發現排水溝內有一具以毛毯包裹的遺體，隨即通報警方。

警方到場後封鎖現場並展開勘驗，發現死者臉部與頸部有明顯外傷，研判生前曾遭外力攻擊，初步判定並非事故死亡，且極可能是他處犯案後再棄屍至現場。

警方如何用AI辨識死者身分？

由於遺體面部嚴重受損，且身上未攜帶任何證件，警方一度無法確認身分。後續在死者手部發現「RS」與「Sunny」等刺青字樣，成為重要線索。

警方進一步運用AI技術修復受損五官、重建可能的臉部樣貌，並將影像公布於警政系統與社群平台進行協尋。不到24小時，即有民眾指認成功，確認死者為來自馬霍巴（Mahoba）的25歲女子索娜莉（Sonali）。

同居男友為何成為關鍵嫌疑人？

警方聯繫家屬後得知，索娜莉曾於4年前離婚，近期與28歲男子桑尼（Sunny）同居於德里布拉里（Burari）地區。家屬向警方提出正式報案，要求徹查其死因。

昨（9日）警方將桑尼拘捕到案。桑尼起初聲稱索娜莉為自殺身亡，但法醫鑑定結果顯示，死因為遭勒斃，與其說法不符。

審訊後案情有哪些新進展？

經警方多次審訊後，桑尼坦承涉案，供稱因與索娜莉發生嚴重爭執而動手行凶。警方調查指出，桑尼犯案後租用一輛Thar休旅車，將遺體運往亞格拉一帶，原計畫棄屍於亞穆納河，未果後改將遺體棄置於高速公路旁逃離。

警方也透露，桑尼原本計畫潛逃至旁遮普邦，但在行動前即被警方攔截。另有跡象顯示，其母親與繼父可能對相關情況有所掌握，是否涉及協助犯案仍待進一步釐清。

案件目前調查進度為何？

死者家屬向媒體表示，索娜莉生前曾向親友透露，與桑尼之間存在嚴重衝突，並多次拒絕其「加入性交易集團」的要求。警方已正式立案，並持續追查是否涉及其他共犯或犯罪網絡。

目前案件仍在調查階段，相關細節與法律責任，將由司法機關進一步釐清。

