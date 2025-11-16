高速公路驚見「活體雨刷」 蛇狂甩身軀笑翻全網

生活中心／李筱舲報導



高速公路上駕駛，除了注意路況，偶爾還會遇到一些意想不到的插曲。近日，一名網友分享自己行駛高速公路時，突然發現一條蛇出現在車頭前方，隨著高速公路的氣流扭動狂舞了3到5幾分鐘才消失。這段驚魂又搞笑的奇遇，讓原PO笑問：「請問開車開到一半有蛇出來跳舞的機率有多大？」。









高速公路開到一半驚見「活體雨刷」 蛇風中狂甩網笑喊：能感受到他的絕望

女網友分享她在高速路上駕駛到一半，突然發現一條蛇出現在車頭前方，隨著高速氣流瘋狂搖晃約3到5分鐘後就不見了。（圖／Threads ＠kfcmkiki授權提供）

這名網友昨（15）日在Threads上分享了這段有趣的影片。畫面中，一條白灰色的小蛇，身體一半似乎卡在引擎蓋內，只露出頭部和另一半身軀，隨著高速公路上的氣流瘋狂甩動。原PO表示，他在高速公路上行駛途中，突然看見這條蛇出現在車頭前方，就這樣瘋狂搖晃約3到5分鐘後就不見了，並笑問：「牠現在應該是被我甩掉了吧？應該不會忽然鑽到引擎室裡吧？」。

畫面一出立刻引發熱議，不少網友也同情這條小蛇，表示能感受到牠的絕望。（圖／Threads ＠kfcmkiki授權提供）

這篇文章目前已累積162萬瀏覽、2.7萬人案讚、1千多則留言，網友對於這段與小蛇在高速公路上的驚魂邂逅，也留言表示：「牠沒有一個搖擺是自願的」、「牠應該撞引擎蓋撞到昏厥了吧，接著又被撞醒，就這樣在昏迷與清醒之間哭泣，隔著手機都能感受到他的絕望」、「原來是雨刷，我以為是蛇蛇」、「蛇蛇： 等我下車我要給你一顆星評價！」，更有網友打趣呼籲：「高速公路『蛇行』是指在車道上任意變換車道，穿梭行駛的危險駕車方式，屬於『危險駕駛』行為，將會依《道路交通管理處罰條例》第43條規定，處新台幣6,000元以上36,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛（咦？）」。





