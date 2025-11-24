高速撞擊畫面曝！轎車駕駛恍神釀禍 54歲物流司機「雙腿遭撞斷」

一場嚴重車禍意外在新北市鶯歌發生，一名54歲張姓貨運司機在超商送完貨後，正準備離開時遭一輛紅色轎車高速撞擊，導致左腿被撞斷、右腿骨折，緊急送醫急救。肇事的21歲鍾姓駕駛坦承事發當下一時恍神，沒有注意到前方路況而釀成悲劇。

超商物流司機，遭轎車高速衝撞，雙腿重傷送醫。 (圖／TVBS)

這起驚悚車禍發生在24日凌晨2點多，地點位於新北市鶯歌八德路上。當時張姓司機剛完成超商送貨工作，正在整理貨物準備離開，就在他要從車上下來的瞬間，一輛紅色轎車突然直直衝撞過來，導致他被夾在車輛中間，下半身受到重創。消防隊員抵達現場後，立即破壞車輛將人救出，但張姓司機已經左腿被撞斷、右腿骨折，被緊急送醫治療。所幸雖然傷勢嚴重，但沒有生命危險，目前需要緊急開刀處理。

廣告 廣告

據了解，事發當時貨運司機因為該路段是單線道，不便迴轉，加上接下來要往西方向行駛，便將車停在對面路段。沒想到就在準備離開時遭遇這場意外。肇事的21歲鍾姓男子腿部也疑似受傷，警方確認他並無酒駕情形，駕照也正常。鍾姓男子向警方表示，事發時因一時恍神，沒注意到前方路況，才會造成這起嚴重車禍。

附近住戶指出，許多司機可能為了避免多繞路而選擇停在對向車道，認為這種做法相當危險。他們強調這段路本來就很危險，因為車速普遍較快，且距離上個紅綠燈的這一段路相當長。居民表示，這個路段確實比較危險，雖然深夜車輛不多，但經過的車速都不慢，容易釀成車禍。

這次意外讓正在執行夜間工作的貨運司機遭受重傷，要重返工作崗位恐怕需要相當長的時間復原。這起事件也再次提醒駕駛人行車安全的重要性，以及保持專注駕駛的必要性。

更多 TVBS 報導

疑身體不適！駕駛失控連撞3車翻覆 鏡頭君也遭殃

離譜！ 轎車沿路打右轉燈 竟左偏「逆向撞騎士」還肇逃

貨車追撞！國道釀2死 屏東駕駛「陽光刺眼」撞5車

租特斯拉帶離婚妻出遊慶生釀1死7傷 目擊者：曾2度擦撞護欄

