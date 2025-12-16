高速撞死婦！基隆毒駕男是累犯 5天前自撞藥局被放走

楊男毒駕撞死林姓婦人。（圖／東森新聞）





基隆市信義區昨（15日）發生毒駕命案，55歲楊姓男子藥性發作，失控撞死同齡的林姓婦人。警方追查發現，楊男不僅前科累累，更有多次毒駕自撞紀錄，5天前就因疑似毒駕自撞藥局，這次更奪走寶貴人命。

現場監視器拍下，楊男昨天先駕車擦撞路中央防撞桿，莫名失控後再衝向路邊，當場撞飛林婦、坐在機車上男子，與波及多輛停放停車格內機車，造成1死2傷。警消趕赴現場，發現楊男疑似藥性發作，立即送醫觀察，並在車內尋獲2顆俗稱喪屍煙彈的依托咪酯煙彈。

警方追查發現，楊男5天前曾在新豐街一帶，撞上藥局前無障礙坡道，楊男當時自稱癲癇發作、身體不適，警方未進行毒品檢驗，因此無法確定當時是否毒駕。據悉，楊男一直是當地的警局常客，20年前就因經營月息三十分的高利貸被移送法辦，10幾年前也因家中有毒品遭警方搜索，共犯下重利、毒品、妨害自由等罪。

更令人髮指的是，楊男從吸食安非他命改為依托咪酯，明知自己多次因毒駕自撞、毀損他人車輛被捕，仍執迷不悟繼續毒駕，造成林婦枉死。林婦丈夫強忍悲痛表示，妻子當天一早出門買菜，得知車禍消息不斷打給妻子卻無人接聽，衝到現場驚覺死者是太太，無法接受如此噩耗。

政府2024年將依托咪酯從三級毒品升級到二級毒品，期盼能有效遏阻流行，但依托咪酯類毒品更迭快速，導致現有鑑定可能無法有效辨識，或是需耗時數週證明是「新毒品」，加上「吸毒」跟「毒駕」在法律上呈現灰色地帶、依托咪酯半衰期短，都造成第一線在查緝新興毒品面臨困難。

