高速撞死清大物理奇才！胡家瑞遭判18年出庭「裝神弄鬼」...法官怒轟：你根本沒病

胡家瑞遭判18年出庭「裝神弄鬼」惹怒法官。圖／鏡週刊

新北男子胡家瑞2016年時，開車闖紅燈撞死被譽為「物理界奇才」的清華大學博士生林仲桓，遭依殺人、槍砲罪判18年。日前他提出再審，22日台灣高等法院開庭審理，胡家瑞堅稱開車的不是自己，更開始裝神弄鬼，更當場「挑釁式質問」法官、書記官，讓法官氣得怒批「你根本沒病」，宣告退庭、還監。

胡家瑞2016年6月22日深夜，開著改裝車行經新北市新店區中興路、民權路口，違規闖紅燈，高速撞上走在斑馬線上的林仲桓。林男慘遭捲入車底，隨後更被拖行將近70公尺，緊急送醫後仍不治。

胡男遭逮時頻頻否認犯罪，稱自己當時車內正在播放音樂，根本不知道有撞到人，不料法院裁定交保後，卻馬上動起手腳，燒毀撿來的林男的筆電，並丟進新店溪滅證。

事後，胡男持改造手槍尋短但未果，法院一、二審依殺人、槍砲罪合併判18年，2019年2月最高院駁回上訴定讞。

入獄至今已7年，胡男日前提出再審，高等法院22日開庭審理，不料他卻在法庭上裝瘋賣傻，不斷反覆辯稱開車的並非自己、「自己只是扛罪的人」，更要求傳喚車內其他2人（陳則維、王雅鈴）出庭作證。

面對法官諸多提問於質疑，胡男先是稱自己精神不好，「全部都不記得了」，下秒態度大變，開始嘻笑，不僅挑剔書記官的筆錄，更當面裝傻問法官「我為什麼要回去關？」讓法官怒回「難道要放你出去嗎？」胡男則當場暴怒，批評法官沒有調查清楚。

種種脫序行為讓法官相當惱火，當場怒批胡男「你根本沒病」，認為他存心搗亂法庭秩序，最終存宣布退庭、還監。

