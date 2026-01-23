高速撞死清大生判18年！胡家瑞「裝神弄鬼喊1句」法官怒：根本沒病

社會中心／巫旻璇報導

2016年6月凌晨，男子胡家瑞駕駛改裝車闖越紅燈，撞上清華大學博士生、素有「物理奇才」之稱的林仲桓，釀成死亡事故。事發後，胡男起初否認撞人，辯稱夜色昏暗未察覺有人通過，但在獲准交保期間，卻將死者的筆電燒毀後丟入新店溪，遭認定有滅證行為，法院最終判處他18年有期徒刑，案件於2019年定讞，目前已服刑7年。近來胡家瑞再度聲請再審，庭上聲稱多數情節已無法回憶，甚至情緒失控、當庭頂撞法官。

廣告 廣告









高速撞死清大生判18年！胡家瑞提再審「裝神弄鬼喊1句」法官氣炸：你根本沒病

2016年6月，胡家瑞駕車違規闖紅燈，撞擊清華大學博士生林仲桓，造成對方身亡。（圖／民視資料照）





回顧整起案件，2016年6月，胡家瑞駕車違規闖紅燈，撞擊清華大學博士生林仲桓，造成對方身亡，還將被害者拖行約70公尺，情節相當駭人。他在偵訊時供稱，車內音樂聲過大，未注意到有人穿越馬路，並不知道自己已撞到人，但法院審理期間發現，他在獲准交保後，不僅未悔過，反而銷毀林仲桓的隨身筆電並棄置河中，成為重要滅證事實；2018年5月，又隨機恐嚇路人，還嗆說殺光警察了不起關2個月，多次惹出麻煩。胡家瑞一、二審均被判處18年徒刑，最高法院亦駁回上訴。





高速撞死清大生判18年！胡家瑞提再審「裝神弄鬼喊1句」法官氣炸：你根本沒病

胡家瑞銷毀林仲桓的隨身筆電並棄置河中，成為重要滅證事實。（圖／民視資料照）





近期，胡家瑞以各種理由聲請再審，高等法院於本月22日開庭審理，不過庭訊過程中，他卻多次偏離重點，聲稱自己只是「替人頂罪」，又改口表示當時車內另有他人。面對法官追問，他又以身體狀況不佳為由，稱許多細節「想不起來」，甚至在法庭上情緒失控、出言頂撞，言詞反覆。最終，法官認定其說法毫無依據，當庭斥責「你根本沒病」，隨即宣布休庭，並將胡男還押監所。





高速撞死清大生判18年！胡家瑞提再審「裝神弄鬼喊1句」法官氣炸：你根本沒病

胡家瑞2018年5月，又隨機恐嚇路人，還嗆說殺光警察了不起關2個月。（圖／民視資料照）

















《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高速撞死清大生判18年！胡家瑞提再審「裝神弄鬼喊1句」法官氣炸：你根本沒病

更多民視新聞報導

新／用超派鐵拳「揍Toyz」頭破掉！超哥「判決結果出爐」笑了

男大生載妹子「超車沒過」碰撞！女頭破「慘死重新橋」撞擊瞬間曝

影／男手持電鋸「狂追警察」嗆：把你剁成肉醬！法官看恐怖畫面：太駭人

