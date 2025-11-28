高速自撞3部「路旁車」騎士煞不住追尾 心虛駕駛棄車落跑

台南一輛小客車高速行駛時直接撞上路旁的車輛，後方騎士煞車不及而追尾，被迫逃到分隔島上。（圖／TVBS）

台南一名男子28號清晨五點多，自撞路旁三輛車，還造成後方騎士煞不及追尾倒地，沒想到，肇事男子下車徒步逃逸，警方持續循線追人，另外，在嘉義縣太保市，27號晚上九點多，一部自小客高速鬼切擦撞，瞬間側翻冒出大量火花，造成兩人受傷送醫。

在台南永康區發生的事故中，一輛黑色自小客車高速行駛時直接撞上路旁停放的車輛，整部車失控打橫停在路中。後方騎士因煞車不及而追尾，連人帶車倒地，騎士害怕再次被撞，連滾帶爬逃到分隔島上。據目擊者表示，肇事車輛撞擊後仍在發動，駕駛似乎想要逃離現場，但因車輛故障無法行駛，駕駛隨後上車拿了包包後徒步逃進巷子。受波及的車主發現愛車遭殃，感到十分無奈，表示肇事者撞完後就跑了。另一名目擊者提到，肇事駕駛一開始沒有下車，他們以為駕駛可能被卡在車內，沒想到不久後看到駕駛打倒退燈想要逃離。

肇事駕駛不顧車子已經撞爛還想逃離，警方正在追查是否為酒駕或有其他原因。（圖／TVBS）

這起事故造成3部車受損，肇事車輛的安全氣囊已爆開，車頭嚴重破損，零件也都噴了出來。肇事駕駛不顧車子已經撞爛還想逃離，警方正在追查是否為酒駕或有其他原因。

嘉義一輛自小客擦撞另一輛汽車後瞬間側翻，一路滑行並冒出大量火花。（圖／TVBS）

另一起事故發生在嘉義縣太保市，一部汽車剛起步時，後方一輛自小客車高速衝過來，造成擦撞後瞬間側翻，一路滑行並冒出大量火花，最後撞到安全島才停下來。目擊者表示，車主自行爬出車外。事故中，一名正準備上車的13歲學生不幸被擦撞，大腿受傷，肇事駕駛則自行脫困，兩人都被送往醫院治療。

這起事故發生在27日晚上9點多，肇事的32歲男子雖然沒有酒駕，但因高速鬼切而釀禍，撞上無辜的藍色車輛導致對方車頭毀損。肇事男子可能需要面臨車損以及醫藥費的賠償。

