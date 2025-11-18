高速衝撞人行道！ 屏東恆春20歲騎士噴飛喪命
屏東恆春鎮今（18）日發生嚴重死亡車禍！一名20歲騎士行經南灣路時，不明原因衝上路旁人行道，騎士與機車當場噴飛。當時騎士沿道路行駛，突然騎上人行道，撞上草叢後失控滑出，過程中疑似翻滾摔飛，倒地重傷。
騎士先由救護車送往當地醫院急救，再轉送高雄醫院救治，但最終仍宣告不治，警方初步調查，騎士未酒駕，事故發生原因仍待進一步釐清。
機車當場噴飛、車殼破碎。圖／台視新聞
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
母女刮刮樂「中1萬」扔桌上沒兌獎！彩券行急尋人 網讚良心店家
高雄7旬翁如「打保齡球」暴衝撞機車待轉區 車禍釀1死8傷
吃完「涼拌河豚皮」出問題？員工旅遊9人疑中毒送醫
其他人也在看
高雄73歲開車失控暴衝！撞翻待轉區8機車 8人受傷1人身亡
高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路16日下午發生連環車禍，一輛自小客車先與機車發生碰撞，隨後衝向待轉區，波及8輛機車。除汽車駕駛外，共造成9人送醫，其中一名傷者搶救後宣告不治，肇事陳姓駕駛酒測值為零。目前汽車陳姓駕駛已依過失致死逮捕並後續移送橋頭地檢署偵辦。中天新聞網 ・ 1 天前
上班遇死劫！台中物流車撞雙載機車 女捲車底亡
台中市 / 綜合報導 台中北屯區發生物流車撞上雙載機車的死亡車禍， 機車 女騎士和乘客都被捲進車底，消防隊趕到將兩人救出來，女乘客頭部受傷，女騎士當場死亡，肇事的物流車司機透過朋友轉述，說他轉進巷子時，疑似視線死角，沒看到機車，發現撞到時，騎士和乘客以及機車，已經卡在車底下。消防人員大批出動，拿出救助器材，要將卡在物流車車底下的女騎士和乘客，給救出來。消防隊員說：「黑色的，黑色嗎。」消防隊員緊急將兩人救出來，34歲的古姓女騎士當場死亡，女乘客則是頭部嚴重壓傷，被緊急送醫。民眾說：「載貨的司機，要來我們公司，對就是這個路口太小了，沒辦法。」女騎士的親友接到噩耗，趕到車禍現場，難過到不停痛哭，根據了解，女騎士是台東人，在豐原區清潔隊工作，工作認真和同事相處也很好，記者VS.清潔隊同事說：「她的工作表現，很好很好。」車禍發生時，女騎士載著朋友要去清潔隊上班，卻被物流車撞死，42歲的梁姓肇事駕駛，受到不小驚嚇不願多談，他朋友接到消息，趕到現場關心。肇事駕駛友人說：「司機就不知道，他就轉進來就聽到碰一聲，應該是他也不知道，到時要調路口監視器。」肇事駕駛的朋友轉述，說當時，物流車要右轉轉進巷子裡，疑似視線死角，擦撞到，同向騎在右邊的雙載機車，造成騎士和乘客都被捲進車底，女騎士當場沒了生命跡象，警方也已經調閱周圍監視器，要來釐清車禍的詳細發生原因。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷
即時中心／徐子為報導今（16）日下午5點許，高雄市楠梓區發生一起重大傷亡車禍，1名73歲男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中1名傷者在送醫搶救後仍宣布不治。楠梓警分局調查，73歲的陳姓男子今天傍晚5時許駕車行經土庫一路陸橋，下橋後，欲右轉清豐二路360巷，當時直行下橋的機車男騎士反應不及當場撞上，陳翁的轎車隨後暴衝至機車待轉區。當時在待轉區的8輛機車被陳的轎車如打保齡球般衝撞，讓現場機車東倒西歪，還有一輛機車卡在肇事轎車頭下，事故現場機車倒一排，零件散落一地，場面狼藉。高雄警消說明，今天17時12分發生1起楠梓區土庫一路車禍救護案，消防局出動6車14人前往搶救，現場為1自小客車與多輛摩托車發生車禍，到場無人受困，均意識清楚，共9名患者（5男4女）由本局救護人員處置後送醫。據悉，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。但其中一名林姓傷者今晚傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。據了解，肇事的陳姓男子家就住在附近，土庫一路陸橋下橋時禁止右轉至清豐二路360巷，陳翁違規部分，警方將依法開罰，肇責待交通大隊分析釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／又是高齡駕駛！73歲翁駕車下橋違規右轉如「打保齡球」撞機車群 釀1死8傷 更多民視新聞報導TWICE下周來台開唱！子瑜「家鄉場」引爆期待國1虎尾段「3車連環撞」 19歲男乘客遭拋出車外身亡新北離奇車禍！機車騎士撞單車自行就醫倒地亡 高大成分析「死因」民視影音 ・ 1 天前
彰化男過馬路遭女駕駛撞飛！重傷昏迷送醫搶救中
彰化市彰南路二段15日晚間發生嚴重車禍，一名王姓女子開車直行經過路口時，撞上一名正在穿越馬路的李姓男子。男子遭猛烈撞擊後彈飛落地，頭胸與四肢多處受傷，送醫時已失去意識，目前仍在加護治療。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導高雄市楠梓區昨（16）日下午5時許發生一場嚴重車禍；據了解，一名73歲陳姓男子開車下橋後，疑似在路口違規右轉，先撞向一台機車後，接著失控猛撞在待轉區的8名騎士，造成1死8傷的慘劇。事後，陳姓男子被警方依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。至於被撞死的50歲菲律賓籍林姓騎士，經檢察官今（17）日相驗後確定死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。高雄楠梓土庫一路昨日下午發生嚴重車禍案件；本起事故肇事者的73歲陳姓男子，過去擔任小黃司機時就有違停紀錄，而這次是疑似開車下橋後，違規右轉直接撞向林姓騎士，再衝撞在待轉區的8台機車。本起車禍中，先被撞倒的林姓騎士送醫搶救不治，釀成1死8傷的悲劇；雖然陳姓男子並無酒駕，但他在案發後做筆錄時稱沒看見，因此在警方詢問後，依涉犯過失致死罪嫌，移送至橋頭地檢署偵辦。林姓男子家屬赴殯儀館。（圖／民視新聞）今日除家屬外，檢察官也前往殯儀館相驗林姓男子的遺體，確定對方死因為車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／高雄楠梓7旬翁失控撞車釀1死8傷 50歲菲籍男死因曝光 更多民視新聞報導「藍天白雲慈濟人」救災從不缺席！劉世芳拜會證嚴法師誠摯道謝小草挺館長扯「政治迫害」！發動上凱道「邀柯文哲、黃國昌」 網傻眼開酸高雄7旬翁「開車暴衝」釀1死8傷 今早遭移送橋檢偵辦民視影音 ・ 1 天前
幫岳母慶生喝酒疑闖紅燈 遭車猛撞飛高重摔
彰化縣 / 綜合報導 彰化市一名42歲的李姓男子，陪妻子回娘家幫岳母慶生，喝了酒後出門穿越馬路，要去對面的超商買東西，男子疑似闖紅燈，被綠燈直行的車子撞上，當場騰空飛起，高過車頂又重摔倒地，目擊民眾看到撞擊瞬間，當場嚇到尖叫。目擊民眾和駕駛，看到男子被轎車撞飛嚇到尖叫，撞擊力道相當大，男子被轎車撞上後，騰空飛起，高過車子的車頂後，又往馬路上重摔，目擊民眾說：「他走的步伐也好像沒有很快，我們就想說，他這樣等一下是不是會被車撞到。」目擊民眾說，當時經過綠燈路口，這名男子穿越馬路走路不穩，就怕他發生危險，下一秒就被車撞。附近店家的監視器也拍到撞擊瞬間，撞擊當下，發出巨大聲響，路人都被嚇到，緊緊抱在一起，發生車禍的地點在彰化市彰南路上，15日晚上將近8點，開車的是52歲王姓女駕駛，她沒有酒駕，綠燈往前開的時候，就撞上穿越馬路的42歲李姓男子。附近居民說：「女兒跟女婿回來慶生，應該是喝完酒去超商買東西，沒走斑馬線，就直接闖紅燈。」原來被撞的李姓男子，跟妻子回娘家幫岳母慶生，當時有喝酒，要去對面的超商買東西時，沒走斑馬線，直接穿越馬路涉嫌闖紅燈，走到這個大路口的時候，被轎車撞飛，傷勢不輕，還在加護病房治療中。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
「保齡球式」衝撞待轉區 73歲男駕駛撞8機車1死8傷
高雄市 / 綜合報導 高雄楠梓區昨(16)日下午5點多，一名73歲老翁開車經土庫一路，他從陸橋下來，想要右轉進巷子，沒想到撞到直行的機車，接著又撞上待轉區的7輛機車，造成9人受傷，有人被拖行，有人骨折、挫傷，其中一人傷勢嚴重，急救後還是宣告不治！！監視器畫面拍下，直行中機車遭到一輛轎車撞上後，緊接著車輛持續往前，撞擊待轉格內的機車騎士。遭撞的機車騎士，倒地不起，現場散落車輛零件等雜物，一片狼藉。華視新聞記者林柏睿說：「這些機車其實它的車頭板金零件，都是有出現變形甚至毀損的一個情況。」遭撞的騎士們，共9人，分別被送往醫院救治，但當時，遭到撞擊的50歲男騎士，送醫後宣告不治，遺留現場的車輛，車殼後照鏡全被撞斷，可見當時撞擊力道，並不小。記者VS.附近住戶說：「(就是剛剛車禍的東西喔)對，剛那個警察，叫我先放這邊。」附近住戶說：「他不快就像撞球這樣，先撞一輛又撞一輛。」事故發生在昨(16)日下午5點多，73歲陳姓男駕駛，從高雄楠梓區土庫一路陸橋行駛而下，就在右轉過程，先是與直行機車，發生擦撞，接著疑似為了回正車輛，又撞上路旁待轉區的7輛機車，有人被撞得倒地不起，還有騎士被拖行，分別有骨折及擦挫傷情形。記者VS.肇事駕駛說：「沒有暴衝，我就順順的開下來要開到慢車道，(車速有比較快嗎)慢慢的。」楠梓分局交通分隊小隊長郭正雄說：「陳姓駕駛未飲酒情事。」陳姓駕駛未飲酒，警方初步排除駕駛酒駕，只是釀成1死8傷事故意外，陳姓駕駛後續也被依照，過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，將要查明，詳細事發經過。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
男騎身障「特製機車」沿路飆 欲超車逆向跨車道遭撞
新北市 / 綜合報導 新北市新莊區重新堤外道路，8日發生一起逆向車禍！一名呂姓男子騎著身障者特製機車，不僅飆速還逆向超車，最後跟轎車發生碰撞。當時坐在轎車副駕的是知名舞者「碗公」，她表示騎士的速度相當快，輪子幾乎都要飛起來，她的男友也剛買新車，這一撞讓兩人受了不小驚嚇。駕駛開在堤外道路，沒想到左前方，突然竄出一名騎士，即使駕駛已經盡量閃，但還是迎頭撞上，從另個角度來看，騎士不但逆向，車速還不慢，乘客VS.駕駛說：「先別動，他怎樣，逆向。」騎士當場摔趴地上動彈不得，車殼碎片散落一地，所幸行經車輛及時停下，沒有造成二度傷害。高姓駕駛說：「他是逆向行駛，突然衝出來，而且他算是身障車這樣，所以有點嚇到。」乘客林小姐說：「我只覺得他速度好快喔，他已經快到就是快要翹輪胎，然後就有點就是閃來閃去這樣子。」男子騎著身障者的特製機車，鑽車陣又逆向發生車禍，現場一片狼藉還有斑斑血跡。事故地點就在新北市，新莊往三重的堤外道路，8日下午4點多，遭撞的車輛後照鏡搖搖欲墜，車頭左前方也凹了大洞車門一度打不開，而當時坐在車上的乘客，就是知名舞者碗公，身穿紅色旗袍，隨著音樂翩翩起舞，碗公在社群上擁有超過10萬粉絲，也有不少學生，當天坐男友的車準備去授課，沒想到因此耽擱。乘客林小姐說：「他(騎士)的手就是有在滴血，然後我就趕快幫他找乾淨的布，幫他包紮他的手。」新北警新莊分局交通分隊小隊長周豐榮說：「雙方酒測值為0，呂男身體多處擦挫傷，送往醫院治療。」高姓駕駛剛牽新車就被撞，修車初估要7.8萬，畢竟對舞者來說身體相當重要，所幸這一起車禍，車內兩人都沒有大礙。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
高雄汽車失控「衝撞待轉區」 至少8名騎士受傷送醫
據了解，遭撞機車約有8輛，至少約5名男子、3名女子，共約8人受傷，所幸意識均保持清楚，警消已陸續將人送往醫院治療，詳細事故發生原因仍待警方進一步調查釐清。CTWANT ・ 1 天前
真美子為何不跟大嫂團一起看球？日媒曝原因在大谷合約中的「這條款」
體育中心／綜合報導大谷翔平愛妻真美子多次現身道奇主場看球，且都待在包廂中，引發網友好奇：「為何真美子都不跟『大嫂團』一起看球呢？」對此日媒解惑了。FTV Sports ・ 2 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
教授夫妻涉侵吞幹細胞技術遭起訴 台大、北醫估損失122億
台北醫學大學特聘教授黃彥華與其丈夫、台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控將台大與北醫的幹細胞研究成果據為己有，並私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，導致北醫無法參與，估計損失新藥上市利潤高達122億元。台北地檢署經過3年偵辦，於11月18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，並建請法院從重量刑。中天新聞網 ・ 1 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前