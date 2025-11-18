高速衝撞人行道！ 屏東恆春20歲騎士噴飛喪命

新北市 / 綜合報導 新北市新莊區重新堤外道路，8日發生一起逆向車禍！一名呂姓男子騎著身障者特製機車，不僅飆速還逆向超車，最後跟轎車發生碰撞。當時坐在轎車副駕的是知名舞者「碗公」，她表示騎士的速度相當快，輪子幾乎都要飛起來，她的男友也剛買新車，這一撞讓兩人受了不小驚嚇。駕駛開在堤外道路，沒想到左前方，突然竄出一名騎士，即使駕駛已經盡量閃，但還是迎頭撞上，從另個角度來看，騎士不但逆向，車速還不慢，乘客VS.駕駛說：「先別動，他怎樣，逆向。」騎士當場摔趴地上動彈不得，車殼碎片散落一地，所幸行經車輛及時停下，沒有造成二度傷害。高姓駕駛說：「他是逆向行駛，突然衝出來，而且他算是身障車這樣，所以有點嚇到。」乘客林小姐說：「我只覺得他速度好快喔，他已經快到就是快要翹輪胎，然後就有點就是閃來閃去這樣子。」男子騎著身障者的特製機車，鑽車陣又逆向發生車禍，現場一片狼藉還有斑斑血跡。事故地點就在新北市，新莊往三重的堤外道路，8日下午4點多，遭撞的車輛後照鏡搖搖欲墜，車頭左前方也凹了大洞車門一度打不開，而當時坐在車上的乘客，就是知名舞者碗公，身穿紅色旗袍，隨著音樂翩翩起舞，碗公在社群上擁有超過10萬粉絲，也有不少學生，當天坐男友的車準備去授課，沒想到因此耽擱。乘客林小姐說：「他(騎士)的手就是有在滴血，然後我就趕快幫他找乾淨的布，幫他包紮他的手。」新北警新莊分局交通分隊小隊長周豐榮說：「雙方酒測值為0，呂男身體多處擦挫傷，送往醫院治療。」高姓駕駛剛牽新車就被撞，修車初估要7.8萬，畢竟對舞者來說身體相當重要，所幸這一起車禍，車內兩人都沒有大礙。 原始連結

