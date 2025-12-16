高速追撞垃圾車釀1死！ 賓士男驚人酒測值曝

台南市安平區慶平路16日發生一起死亡車禍事故。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區慶平路16日上午8時許發生一起死亡車禍事故。一輛私人垃圾車在作業時，現在遭到後方一輛白色賓士高速追撞，造成垃圾車23歲的陳姓女隨車人員被夾在中間，當場無呼吸心跳，明顯死亡。而肇事的鄭姓駕駛事後也被發現酒駕，其酒測值高達0.95mg/l。

事故發生後，自小客車的48歲鄭姓男子也一度受困在車內，腿部骨折，所幸其脫困後，意識清楚，緊急送醫後並無大礙；不過正好在垃圾車後方的23歲陳姓女隨車人員則被夾在中間，當場無生命跡象，明顯死亡。不過鄭男送醫後也被發現其酒駕，酒測值更是來到驚人的0.95mg/l。

該起事故一度造成車流回堵，警消除將傷者送醫外，後續也將進一步釐清肇責歸屬與肇事原因。

