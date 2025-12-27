「高速青春」聖誕總動員 譜寫港都音樂新篇章

剛落幕的聖誕週末，高雄街頭與專業舞台充滿了熱血的青春氣息；高市府青年局推動的「高速青春」青年創新音樂發展培育計畫，在今年聖誕檔期迎來全方位創作成果的大驗收，多組由該計畫培育出的新銳樂團，自十二月廿至廿五日接連受邀參與高雄多場指標性聖誕活動，並自主策劃音樂展演，從街頭熱力開唱到登上專業舞台，全面展現對接產業的成熟實力，為高雄流行音樂產業注入強勁動能。(見圖)

青年局今(廿七)日說明，回顧聖誕週演出，由培育樂團「聽聽就好Just Listen」與「津波Tsunami」在「雄校聯社團養成實驗室」外舉辦的「Merry Band Vibes街頭盛典」率先開唱，分別以細膩敘事與高張力龐克曲風征服樂迷；隨後，在中央公園「二○二五聖誕生活節」中，由「羊米人YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」接力登場，精彩演出讓聽眾感受濃厚節慶氣氛，其中「宇宙資料庫」更傳來捷報，成功獲得台灣音樂實境節目《樂團祭》海外巡演資格，再次以實力證明新聲代崛起與跨國音樂交流的傲人成績。

此外，培育樂團「鯊魚娃娃機TOYSHARK」也於十二月廿日晚間在駁二大義倉庫LIVE WAREHOUSE小庫舉辦五週年專場；聖誕節當天，「鯊魚娃娃機TOYSHARK」更受邀登上「二○二五高流聖誕趴KMC XMAS」舞台，這次登台不僅為樂團立下里程碑，更為今年聖誕系列活動畫下圓滿句點。

青年局林楷軒局長表示，「高速青春」計畫推動五年來，不僅是人才培育的加速器，更是青年音樂人的圓夢基地；從幕後的製作課程到幕前的熱血展演，該計畫全方位陪伴創作者磨練技術、深耕產業並踏上夢想舞台。高市府致力縮短青年與音樂產業的距離，透過緊扣脈動的專業指導與舞台實戰，為新聲代注入成長能量，協助青年樂團在關鍵起步階段穩健成長，成為支持青年邁向產業的重要推手。

青年局指出，回望「高速青春」推動五年來的成長軌跡，高市府已建構出一套精準銜接產業的培育體系；從校園社團起步，以基礎的「音樂團體諮詢輔導」紮根，連結深度的「培力訓練」與「音樂製作訓練」，最終導入「音樂展演」進行實戰驗收；透過專業導師的傾囊相授，帶領學員完成從靈感萌芽到單曲產出的蛻變，高市府始終扮演最強「助跑者」，在起步階段挹注能量，待樂團磨練出接軌業界的即戰力後，便將聚光燈留給新聲代，見證他們展現獨立支撐大型活動的專業實力，成為高雄發展「演唱會之都」不可或缺的核心力量。

未來，青年局將持續強化計畫內容，協助更多南部音樂新星站上舞台，譜寫港都流行音樂新篇章；更多活動資訊請關注高市府青年局官方FB、IG與Line@（@youth.kcg），即時掌握最新消息。