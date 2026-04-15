「高速青春」2026培力計畫開放報名 高雄青年局延攬金獎師資陣容
高雄市政府青年局的音樂人才培育品牌「高速青春」邁入第六年，2026年度計畫正式啟動。首波「培力訓練課程」即日起開放報名。
高市府青年局長林楷軒表示，「高速青春」集結金曲獎、金鐘獎得主與業界專業人士組成堅強師資陣容，規劃為期三個週末、共六堂課程，從流行音樂、影視製作到表演藝術，提供青年系統化培訓，協助銜接產業脈動。計畫以培力課程、職場體驗、音樂製作、前導演出及成果展演五大核心構面串聯，打造完整音樂產業培育鏈。透過跨域課程設計，引導青年從興趣出發，逐步掌握產業運作，將創作能量轉化為具市場競爭力的實戰能力，成為流行文化產業的新生力軍。
青年局指出，今年首波課程自4月25日起展開，連續三個週末辦理六堂重點課程。首週以「影視與戲劇實戰」為主軸，由外景主持人段慧琳講授節目企劃與拍攝實務，並邀請金鐘獎「戲劇節目新進演員」得主連俞涵分享表演心法，強調細膩情緒與角色詮釋，提升戲劇張力。
第二週聚焦「樂團編曲與音樂創作」，由金曲獎得主、滅火器樂團吉他手鄭宇辰解析編曲架構，並由金曲獎入圍樂團芒果醬主唱郭佐治分享創作靈感與旋律發想，深化學員音樂創作能力。第三週課程則鎖定「產業對接最後一哩路」，邀請版權與串流平台專家解析數位授權與AI創作議題，並由音樂廠牌經營團隊分享藝人合作與市場操作實務，強化學員對產業全貌的理解。
在培訓場域上，青年局表示，今年除延續與「Loi了咖啡」合作外，也首度攜手文策院南部營運中心，提供更貼近產業實務的學習與交流空間。同時新增「前導演出」機制，結合職場體驗與音樂製作，讓學員透過實作參與產業現場，提升培訓成效。
回顧歷年成果，「高速青春」已培育多組樂團及創作人才進入產業，其中「羊米人 YUMMY MAN」與「宇宙資料庫」曾登上高雄聖誕生活節中央公園主舞台，「鯊魚娃娃機 TOYSHARK」亦於駁二LIVE WAREHOUSE舉辦專場演出，展現培育計畫的具體成效。
青年局補充，2026年首波課程將優先錄取設籍、就學或就業於高雄市的高中職、大專院校學生及35歲以下青年，相關課程資訊將陸續於青年局官網及社群平台公布，並已開放網路報名。
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