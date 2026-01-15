高逸帆觀點》民進黨初選落幕後 賴清德、陳亭妃、賴瑞隆同時進入壓力測試

賴清德必須認可陳亭妃所代表的民意。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨本週完成2026縣市首長初選區民調，立委賴瑞隆將參選高雄市長、立委陳亭妃參選台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長，3人預計21日獲正式提名，並由總統暨民進黨主席賴清德親自披上競選背帶。高雄市部分，在賴瑞隆方面，有辨識度不足，以及自己的人和問題；台南陳亭妃則是要彌平初選傷痕，帶領議員打出全壘打；至於賴清德，南高兩都勢必都要守住，否則可能除了丟掉黨主席位子外，2028的連任之路也不好走。

民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選結果出爐。由左而右，初選勝出者分別為台南陳亭妃、高雄賴瑞隆、嘉義蔡易餘。 圖：新頭殼合成

民進黨初選區除了嘉義縣蔡易餘毫不意外以大幅度取勝外，台南、高雄都是激戰選區。其中，賴瑞隆僅以0.6%擊退立委邱議瑩，而在黨中央的民調取勝近2%成為關鍵，被外界視為「德意志」影響。不過，偏藍營的媒體民調之前也都是賴勝過邱，莫非「德意志」也能影響藍營媒體？更甚者，今天出爐的台南市長民調，陳亭妃在3份民調中，以黨中央的民調勝出最多，賴清德子弟兵林俊憲輸到5％，可見「德意志」也難從民調下手。

民進黨初選民調比的是派系高度動員結果，也因此可看出國民黨立委柯志恩、謝龍介的支持度都偏低，並無法反映整體社會的想法。後續，賴瑞隆、陳亭妃如何整合其他派系，並突破自身缺點，才會是最後勝出的關鍵。

立委林岱樺（左一）、許智傑（左二）、賴瑞隆（右二）、邱議瑩（右一）競爭激烈，但都宣示團結。 圖：民進黨提供

外界盛傳，立委林岱樺與邱議瑩兩人有愛恨糾葛。有幕僚就坦言，好險高雄最後出線的是賴瑞隆，不然林岱樺可能就會脫黨參選。此外，當時正國會掌門人林佳龍不計毀譽挺林岱樺，也是因為林有浮出退黨跡象，因此必須下令相挺安撫，而這件事黨內高層當然知情。後續，林岱樺在第一時間就表達會力挺賴瑞隆、不脫黨，對於促成高雄團結，正國會也算是擊出一支「犧牲打」。

高雄4位立委在第一時間都表態會團結，且在高雄市長陳其邁即將卸任之際，未來若要更上一層樓，陳其邁勢必會竭盡全力輔選，因為若丟失高雄勢必是不可承受之重。因此，即便陳暗中挺的是邱議瑩，但在整合面應不成問題。

能不能守住高雄市，最大的變數應是賴瑞隆的個人特質。有地方組織曾怨懟，賴的脾氣不好，其人和方面是第一道要面對的關卡；另外，接下來就是大選規模的挑戰，賴能否坦率地面對媒體，接受在野黨與媒體的檢驗，也是他必須改變的個性之一。柯志恩被視為強勁的對手，高雄不無翻盤可能，而賴瑞隆的辨識度不高，在空戰將會是弱勢，如何承接陳其邁的棒子，說服中間選民支持，會是選戰的最大考驗。

陳亭妃要率領民進黨議員們打出全壘打。 圖：陳亭妃服務處提供

另方面，在台南市，陳亭妃二度證明自身實力。首次是在離開正國會後，以一己之力奪下中常委位子；這次，又在幾乎所有台南立委、議員，以及背後有賴清德勢力的影響下，一人擊退林俊憲，可見其基層實力雄厚。

一般認為，陳亭妃要擊敗立委謝龍介成為台南400年來首位女市長，並非難事。不過，陳要如何帶領議員小雞們揮出全壘打，就是考驗她的地方。多數議員在初選過程中並未支持陳，陳必須展現高度，整合黨內，以避免持續內耗，是她的課題之一。

地方議員認為，民進黨的派系問題本來就一直存在，縣市長選舉本來各自就會有比較親近的議員。他坦言，不曉得陳亭妃是否會挺他，但自認這幾年來可以向選民交代，也獲得掌聲與肯定，會盡力爭取選民支持，爭取連任。

至於賴清德，丟掉台南或高雄市任何一個直轄市都有可能為此丟掉黨魁的位子。在高雄市部分，「大賴挺小賴」力挺賴瑞隆不成問題；不過，在台南方面，賴清德勢必要展現高度，認可陳亭妃所代表的民意，在陳亭妃也表達要成為總統連任的最大底氣後，兩人得互相合作，展望2028，才能突圍藍白的攻勢。

