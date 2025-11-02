高達12公尺「巨大水豚君」現身碧潭！侯友宜俏皮合影 喊話市民朋友「一起來感受幸福」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

「呆在碧潭の水豚君」地景裝置展即日起在碧潭風景特定區東岸廣場登場，展期將延續至12月28日，連續展出58天。新北市長侯友宜昨晚親自為活動揭開序幕，也一同欣賞精采開幕煙火秀，還俏皮與水豚君合影，並表示，歡迎市民朋友一起來感受幸福、週末還有期間限定的「水豚君快閃店」。

新北市長侯友宜昨晚親自為活動揭開序幕，也一同欣賞精采開幕煙火秀，還俏皮與水豚君合影。（圖／市府提供）

侯友宜說明，這次特別與日本人氣 IP 「水豚君」合作，希望藉由兼具文化、觀光與療癒效果的水岸活動，讓市民朋友能夠共享最美水岸時刻，把幸福感帶回家。

侯友宜指出，本次活動是水豚君首度在臺灣以高達12公尺水上地景裝置亮相，在新北最具代表性的碧潭水岸地景，歡迎大家一同共享專屬於新北的期間限定景觀。本次活動不僅有水豚君，包括他的好朋友們「水豚仔」、「駱馬君」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」等角色也分布在碧潭東岸廣場。

觀旅局說明，「呆在碧潭の水豚君」展期將持續至12月28日，12月加碼推出聖誕節期間社群任務、消費滿額好禮以及「水豚君偶裝見面會」等系列活動，詳細資訊可至「新北旅客」官方臉書粉絲專頁查詢；市府也規劃新北療癒之旅，民眾白天可以到瑞芳深澳漁港欣賞水豚君岩天然景觀，傍晚回到碧潭欣賞水豚君裝置，感受新北生活魅力。

