高達9成胰臟癌轉移復發 小彤無懼：沒什麼好怕

〔記者林南谷／台北報導〕兩性作家小彤罹患胰臟癌挺過化療獲得重生，上個月再傳好消息，她興奮公布：「我又過關了！」在3個月定期回診中，確認癌細胞沒有復發轉移，她形容就像是開盲盒一樣，等候宣判。

今(21)日是冬至，小彤一早接到一位胰臟癌友姐姐的訊息，對方與她一樣胰臟癌，就在上個月，手術後2年又2個月，檢查出胰臟癌復發了，「前天2位醫師說已進入末期，要準備後事了，堅強的癌友姐姐說：生老病死，人生不就是這樣，我不怕！」

廣告 廣告

小彤表示高達9成的轉移復發率，是每個胰臟癌患者必須面對的難題，她用堅定語氣說：「我們只能做最壞的心理準備，互相打氣，樂觀面對，活著一天，開心一天，沒什麼好怕的！」今天上午，小彤正在泡湯認真開心活著，透過臉書發文，她暖心祝福好友們冬至快樂，「每天都快樂，珍惜每一刻。」

相關新聞：健康網》小彤抗胰臟癌撂下話：「誰怕誰」 醫：腺癌最纏人

【看原文連結】

更多自由時報報導

別剉～「赤馬紅羊劫」60年再臨！ 4生肖「天火煉真金」化解有道

張文北捷隨機殺人「詭撞漫畫劇情」 作者驚喊：幾乎一模一樣

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

Costco 7款熱銷商品明年不再上架 短期內沒戲了

