高郵＋百貨公司「小小郵差送福趣」笑聲不斷

寒假來臨，高雄郵局攜手SOGO高雄店於昨（卅一）日熱鬧舉辦「小小郵差送福趣」親子互動活動，吸引眾多家長帶著孩子熱情參與；該活動透過一系列寓教於樂的闖關體驗，讓孩子們在遊戲中認識郵局、體驗郵政業務，現場笑聲不斷，氣氛溫馨又熱鬧。

該活動精心規劃多元關卡，包含孩子親手書寫明信片並投入郵筒，體驗寄送祝福的溫度；化身小小郵差進行分信、排信任務，了解郵件處理流程；並透過i郵箱取件體驗，成功完成任務即可獲得精美小禮物，讓學習更添成就感。

最受孩子們歡迎的，莫過於換上專屬郵差制服化身小小郵差，並與可愛的「貓貓蟲咖波」郵車合影留念，不少家長紛紛拿起手機捕捉孩子最可愛的瞬間，留下珍貴回憶。

高雄郵局透過親子互動活動，讓郵政服務以更生活化、有趣方式走入家庭與社區，讓孩子從小建立對郵局的認識與好感，同時也讓家長更加了解郵政多元服務；未來將持續跨界合作，將郵務知識轉化為有趣的親子活動，深耕社區教育，讓綠色身影成為民眾生活中最溫暖、最具教育意義的夥伴。