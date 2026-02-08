高醫創下醫療品質新紀錄 一年榮獲84項醫療品質認證勇奪多項國家級醫品大獎
全國最具指標性的第二十六屆NHQA國家醫療品質獎於近日舉行頒獎典禮，高雄醫學大學附設中和紀念醫院（高醫）在「傑出醫療」類別中表現亮眼，憑藉AI腎結石快速篩檢、創新傷口照護、複雜性兒少保護、癌症早期篩檢及性別友善醫療等多項跨域主題成果，一舉拿下三項白金獎與二項金獎，尤其AI腎結石快速篩檢曾在二○二四年獲得歐洲泌尿科醫學會「Helmut Haas Award」最高貢獻獎，是唯一獲此殊榮的亞洲團隊；也在二○二五亞太資通訊科技聯盟大賽代表臺灣參賽獲得銀獎，也獲得賴清德總統的召見；這項技術不但受到國家新創獎的肯定，也得到經濟部科研成果價值創造計畫（創價二.○）一千五百萬的挹注，讓台灣泌尿醫療科技創新成果，成功登上國際舞台。這次獲獎充分展現醫學中心持續精進醫療品質、回應社會需求的整體實力。此外，被譽為我國生醫界「奧斯卡獎」的第二十八屆SNQ國家品質標章，高醫十七組參獎團隊亦全數通過認證，通過率達100%；綜觀二○二五年各項全國指標性醫療品質競賽，高醫累計榮獲八十四項品質相關認證與獎項，創下歷年新高，再度寫下醫療品質新紀錄！(見圖)
高醫今(八)日說明，勇奪象徵臺灣醫療品質頂尖水準NHQA白金獎的「跨領域整合複雜性兒少保護驗傷醫療團隊」，不但是全臺首創的「兒少多專科驗傷醫療行動團隊」，更進一步整合醫療、法律、社政與教育等跨域資源，建構完整且即時的高屏地區兒少安全網，為脆弱族群提供更周延的保護與支持，樹立跨域合作的新典範；同樣榮獲白金獎的「人工智慧快速腎結石篩檢系統」，為全球首創的無輻射AI腎結石篩檢技術，透過AI整合病患常規健檢指標，僅需一.二秒即可精準預測腎結石風險，兼具無輻射、非侵入性的臨床優勢，顯著降低病人輻射暴露風險，展現高醫在智慧醫療與臨床創新上的國際能見度。
在創新傷口照護方面，高醫以跨域整合模式結合骨科與家庭醫學科成立傷口照護中心，建置「一鍵轉介」資訊平臺串聯MD100三維影像量測、拆卸型負壓、高壓氧、遠紅外線與震波等多元創新療法，打造從住院、門診到居家照護的「零時差一條龍服務」；成果顯示，照會時效由原本十二小時縮短至八小時，壓瘡癒合率提升至77%，震波治療一百五十二人次癒合率更達100%，同時持續投入傷口敷料與治療技術研發，展現臨床照護與研究並進的整體量能。
除了NHQA國家醫療品質獎外，高醫在第二十八屆SNQ國家品質標章中，參賽的十七組團隊全數通過認證，成果涵蓋特色醫療、智慧醫療、醫事服務、社區照護與智慧護理等多元面向，充分展現全院齊步前進的品質文化；SNQ所重視的不僅是單一亮點，而在於是否具備「持續提供高品質服務」的成熟制度；高醫多年深耕品質治理，成果深獲各界肯定。高醫院長王照元亦受邀於SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎頒獎典禮中分享經驗，他指出高醫透過制度化的品質精進與治理實務，逐步形塑全院一致的品質語言與服務標準，醫療品質不是一場短跑，而是一條需要長期投入的馬拉松；品質改善也不只是少數團隊的努力，而是將病人安全放在所有決策最前端的共同價值。
王照元院長強調，二○二五年高醫於多項全國指標性醫療品質競賽中共榮獲八十四項品質相關認證與獎項，數量之多創下歷年新高；身為大學附設醫院及醫學中心，高醫在臺灣醫療品質協會、臺灣醫務管理學會及中衛發展中心等多項全國品質競賽中屢獲肯定，展現從臨床照護到管理流程、從品質改善到創新推動的整體實力。這些成果的關鍵不在於得獎本身，而在於品質改善是否持續發生於每日的臨床現場。未來，高醫將持續以病人安全為核心，累積制度化改善能量，讓醫療品質不僅被看見，更能被病人真實感受，穩健走在全院共同前行的品質之路。
