高醫啟動智慧醫療新紀元推動AI醫療落地應用

高雄醫學大學附設中和紀念醫院持續以前瞻科技引領智慧醫療發展，昨（廿三）日舉辦「NVIDIA B300 GPU高效能運算平台啟用儀式」宣告高醫再度領先全台醫療機構，率先導入新一代NVIDIA B300 GPU伺服器，全面強化AI運算能量，以因應全球醫療AI應用的爆發式成長，為台灣智慧醫療發展樹立全新里程碑，展現高醫攜手全球頂尖科技夥伴，推動AI醫療落地應用的堅定決心。（見圖）

高醫繼二○二五年五月率先引進NVIDIA H200 GPU伺服器優化臨床決策後，這次再度領先全台醫療機構導入新一代NVIDIA B300 GPU伺服器，該建置案由中華系統整合統籌規劃，採用美商超微（Su-permicro）SYS-422GS系列液冷系統，搭載HGX B300 GPU，為高效能運算（HPC）、深度學習及大型語言模型（LLM）提供極致高算力密度與穩定性；同時，高醫亦同步佈署數位無限（INFINITIX）的AI-Stack管理平台，透過精準的GPU調度與工作負載管理，確保LLM與VLM在穩定環境下高效運行，讓醫療與研發團隊能專注於AI創新應用與臨床落地，加速AI價值真正回饋至醫療照護現場。

財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長表示，高醫推動AI的每一步，都建立在負責任治理與永續思維之上；高醫選擇高效能、低能耗的運算架構，讓科技創新與環境責任並行，使智慧醫療的發展，同時回應社會對醫療品質、永續發展與公共信任的期待。未來，高醫將持續以「需求之所在，高醫之所在」作為所有決策的起點，讓AI成為支持醫療專業、守護病人健康、照顧醫護同仁的可靠夥伴。

高雄醫學大學余明隆校長指出，高醫大與附設中和紀念醫院長期緊密合作、共同成長，這次AI運算平台啟用，不僅象徵醫院整體運算量能的大幅升級，更是高醫體系在「產學研醫整合」上的重要里程碑。高醫王照元院長強調，科技的價值不在於取代人，而是在於讓醫療更貼近人，面對生成式AI與大型語言模型的快速發展，高醫以大學醫院暨醫學中心的責任與謹慎，將AI視為支持臨床決策、守護病人安全、減輕醫護負擔的重要工具，而非單純的科技展示。