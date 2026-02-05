高醫囊括3白金2金及84項醫療品質認證 小港醫榮獲「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」殊榮

全國醫療最具指標性的第26屆NHQA國家醫療品質獎及第28 SNQ國家品質標章成績揭曉，高醫醫療體系的高雄醫學大學附設中和紀念醫院（簡稱高醫）及高雄市立小港醫院表現都相當亮眼，摘下多項大獎。

在NHQA「傑出醫療」類別中，高醫憑藉 AI 腎結石快速篩檢、創新傷口照護、複雜性兒少保護、癌症早期篩檢及性別友善醫療等多項跨域主題成果，一舉拿下3 項白金獎與2 項金獎。

圖說：第28屆SNQ 國家品質標章中，高醫參賽的17組團隊全數通過認證。（圖片來源／高醫提供）

小港醫院則榮膺「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」兩項大獎，是繼2022年後再度榮獲全台非醫學中心組最高榮譽。

此外，被譽為我國生醫界「奧斯卡獎」的SNQ國家品質標章，高醫17組參獎團隊亦全數通過認證，通過率達100%；綜觀 2025年高醫累計榮獲 84 項品質相關認證與獎項，創下歷年新高紀錄！

圖說：小港醫院榮膺「特優機構獎」與「智慧醫院全機構認證」兩項大獎。（圖片來源／小港醫院提供）

高醫院長王照元受邀於SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎頒獎典禮中分享經驗指出，高醫透過制度化的品質精進與治理實務，逐步形塑全院一致的品質語言與服務標準。他強調，「醫療品質不是一場短跑，而是一條需要長期投入的馬拉松；品質改善也不只是少數團隊的努力，而是將病人安全放在所有決策最前端的共同價值」。

小港醫院院長洪志興也感欣慰表示，「醫療品質不僅是數據的達成，更是醫院對病患生命的承諾」，這份榮耀屬於全體同仁，是大家多年來堅持「以病人為中心」並落實品質文化的共同成果。

圖說：高醫兒少保護驗傷醫療團隊研發的特殊驗傷工具，以及跨領域合作搶救受虐的兒少，獲得NHQA白金獎。（圖片來源／高醫提供）

