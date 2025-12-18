高醫大創新能量大躍進 勇奪國家新創獎13項殊榮

高雄醫學大學在二○二五年第二十二屆「國家新創獎」中創新能量大躍進，一舉囊括十三項榮譽，包括三項「學研新創獎」和十項「臨床新創獎」，成果橫跨新藥研發、智慧醫療、高階醫材、人工智慧（AI）與臨床照護等多元領域，充分展現高醫大長期深耕生醫研發、臨床轉譯與醫療創新的整體實力，彰顯南臺灣生醫創新的關鍵能量。(見圖)

高醫大今(十八)日說明，國家新創獎為國內生醫與健康領域最具指標性的創新獎項，評選標準著重技術創新性、臨床或市場應用潛力，以及對產業與社會的實質貢獻；高醫大結合完整的醫療體系與豐沛臨床服務量能，能即時回應第一線臨床需求，將醫療問題轉化為創新研發，並透過跨領域整合與臨床驗證機制，加速技術成熟與落地，形塑以臨床需求為核心的醫療創新生態系。

在「學研新創獎」方面，高醫大三項獲獎技術展現研發深度與產業化潛力。周銘鐘教授團隊「胸腹部之智慧X光攝影及診斷系統」，可預測受檢者最佳X光攝影參數，降低不必要輻射暴露，協助提升影像品質與診斷效率；林宜靜教授團隊「毒駕偵測二.○：依托咪酯唾液快篩系統創新應用」，是全國首創針對新興藥物「依托咪酯」的唾液快篩系統，可於十分鐘內完成檢測，強化毒駕防制與公共安全；高佳麟教授團隊的「特用胜肽高效能合成技術」，具有高效率、高品質、高穩定且綠能製程，可廣泛應用於生醫研究與產業開發。

「臨床新創獎」十項獲獎成果則聚焦智慧醫療與精準照護。其中，蔡明儒教授團隊「氣管內管位置異常警示系統」，透過AI分析胸部X光影像，自動評估氣管內管位置是否適當並即時警示，降低管路滑脫與併發症風險，強化病人安全；林宜靜教授團隊的「次世代臨床檢驗服務：智慧流程優化與檢體傳輸自動化整合創新」，為全台首創的智慧臨床檢驗平台，整合檢體管理與自動傳輸流程，大幅縮短緊急檢體處理時間；傅尹志教授團隊「【易利吸】具吸煙、排堵功能之電燒刀配件」，可於手術中提供穩定吸煙效果並即時排除阻塞，維持清晰手術視野；郭耀仁教授團隊「頭頸癌顯微皮瓣重建手術創新及監測研發」，於口腔癌顯微皮瓣重建手術達98%成功率，並針對多次復發與高難度病例研發多種創新皮瓣技術，同時開發新式靛氰綠螢光偏光偵測儀，提升術後皮瓣存活監測精準度；陳嘉炘教授團隊「奇妙的AI集糞袋」可即時提醒更換集糞袋，降低感染風險，提升照護效率；洪志興教授團隊「以卵識蟲-人工智慧精準辨識寄生蟲卵判讀系統ParasightAI」，為全球首創以糞便濕片影像為基礎的自動辨識技術，有效提升檢驗準確度；蔡蕙怡醫師團隊的「乳房攝影影像品質評鑑系統」與「人工智慧腹部電腦斷層腸阻塞偵測及判讀輔助軟體」，前者結合AI與邊緣運算，即時分析乳房X光影像品質並回饋放射師，有效降低重拍與漏診風險，確保乳癌早期篩檢的準確性，後者則運用AI自動偵測腹部電腦斷層影像中的腸阻塞病灶，協助醫師快速判讀，提升急重症診斷效率與整體照護品質；林宏隆醫師團隊「識別冠心病的輔助評估系統」，以AI舌下影像辨識結合深度學習模型，快速評估冠心病風險，具非侵入、低成本與操作便利等優勢；陳妤甄醫師團隊「Easy Void-手持可攜帶式尿流速儀」支援居家量測與遠端判讀，提升泌尿疾病與高齡照護品質。

高醫大表示，十三項獲獎成果背後，來自完整醫療體系所累積的臨床經驗與跨域整合能量，多項研發成果已完成多國專利布局，未來將持續深化與產業界合作，加速技術轉譯與臨床落地，打造具國際競爭力的醫學創新生態系，創造更大的醫療價值與產業商機。