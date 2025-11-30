高醫大名人講座 香蕉哥哥跨世代分享人生經驗

高雄醫學大學學生會近日舉辦「名人講座」，特別邀請知名兒童節目主持人「香蕉哥哥」蒞臨校園，以活潑生動的方式與同學分享他的成長歷程、演藝經驗與人生體悟，該活動吸引超過五百三十名學生及教職員參與。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，香蕉哥哥本名林掄元，畢業於世新大學新聞學系，是YOYO水果家族的元老級成員，擅長主持、唱跳、繪畫和服裝設計，曾以《YOYO小狀元》節目獲得第四十五屆金鐘獎「兒童少年節目最佳主持人獎」；近年除了主持節目，他也經營YouTube頻道分享旅遊、生活與親子教育，以多元創作與持續精進的精神，成為跨世代觀眾共同的童年記憶。

出道二十五年陪伴一整個世代長大的香蕉哥哥一出場，大學生們彷彿回到童年時光，興奮程度一點也不輸給小小孩；講座中，香蕉哥哥以其獨特的親和力與幽默魅力，分享自己在面對壓力、家庭關係、職涯發展、人際合作與自我期待時的挑戰與突破，鼓勵年輕世代勇敢追夢。他強調，無論身處任何領域，熱情、堅持與做好準備都是前進的重要關鍵。他也帶領學生以耳熟能詳的兒童歌曲一起唱跳，重溫童年記憶，現場氣氛熱烈又溫馨。

多位參與學生分享，能親眼見到童年偶像相當興奮，講座內容實用且貼近日常生活，是課堂以外難得的學習經驗；學生們也感謝學生會的用心安排，並感謝香蕉哥哥不藏私分享永保青春的秘訣。

高雄醫學大學學生會表示，這次邀請香蕉哥哥，不僅因為他的高知名度與陽光形象，更因其在跨領域發展、親子教育與自我探索的豐富經驗，能為青年世代帶來啟發。期望透過講者的分享，同學能以更開闊的視角面對人生選擇，並在未來的道路上持續累積屬於自己的軟實力。

高雄醫學大學未來將持續規劃更多元的名人講座、跨域交流活動與專題對談，讓同學從不同生命故事與專業背景中汲取養分。學校期盼在快速變動的時代中陪伴學生保持好奇、拓展視野、鍛鍊思辨能力，並在未來的旅程裡找到屬於自己的方向與熱情，開創屬於自己的精彩未來。