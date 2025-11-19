高醫大廁所水管突破裂積水溢流地板 學生驚呼

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學校內大樓廁所天花板昨出現水管破裂，大量水彷彿從天而降，像是從天花板上傾倒而下，大量水溢出造成樓地板積水，學生驚呼連連，校方在30分鐘內完成緊急處理與清潔復原。

高醫大今(19)日表示，疑似因水管破裂造成局部滲漏與積水，學生發現立即向行政單位回報，校方獲報後立即派員前往現場查修，並於30分鐘內，完成緊急處理與清潔復原作業。

校方初步研判，滲漏原因為老舊管線突發性破損所致，相關管路維修作業預計於今日委由廠商進行，學校相關單位將全程監督，確保修復品質與安全。

廣告 廣告

此外，為防範類似情況再次發生，高醫大已同步展開管線巡檢與預防性維修，確保類似情況不再發生，提供更安全舒適的學習環境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

注意保暖！今各地早晚涼冷 白天北台灣濕涼、南部溫差大

修好了? Cloudflare公告「事件解決」 X平台已可登入

