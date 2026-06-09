高醫大校長講座 司徒惠康分享非典型醫師探索之旅
高雄醫學大學八日舉辦校長講座，邀請國家衛生研究院院長司徒惠康蒞校演講，司徒惠康以「一位非典型醫師的探索之旅：從基因探討到衛生政策」為題，分享自身從醫學養成走向基礎研究、再投入國家衛生政策規劃的生命歷程。(見圖)
主辦單位今(九)日說明，司徒惠康為國家衛生研究院現任院長、中央研究院生命科學組院士，亦是國際知名的自體免疫疾病研究專家，對台灣免疫醫學與轉譯醫學發展貢獻卓著；除學術研究外，司徒惠康亦曾任國防醫學院校長，長期參與醫學教育、研究整合及國家衛生政策推動，將科學研究成果轉化為守護全民健康的實際力量。
高雄醫學大學校長余明隆指出，高醫大致力於培育兼具專業能力、人文關懷與社會責任的醫療人才，期待學生不僅成為優秀的醫事人員或生醫研究專家，更能成為具有國際視野、創新思維與服務精神的未來領導者，司徒院長的人生歷程正是這項教育理念的典範。
演講中，司徒惠康以「非典型醫師」形容自己；他就讀國防醫學院時，原本規劃朝外科發展，畢業前卻因抽中籤而留校擔任助教，意外開啟另一條人生道路。回憶當時心情，他坦言起初曾感到失落，但在投入DNA與生命科學研究的過程中，逐漸發現其中的樂趣與價值；其後赴美國史丹佛大學深造，接受嚴謹的科學訓練，取得免疫學博士學位，並建立以科學問題為核心、透過實證驗證未知的研究思維。
司徒惠康回顧求學、科研探索與職涯發展中的重要轉折，勉勵學生勇於面對人生的挫折與不確定性，保持學習熱忱與開放心態，在不同選擇中找到自身定位與價值。
高雄醫學大學強調，校長講座長期邀請各領域專家學者進行經驗交流，拓展學生視野與思維；期盼透過司徒惠康院長的分享，讓師生重新思考學習與專業發展的多元可能性，並持續精進，將所學轉化為對社會的貢獻。
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