高醫大與日本熊本大學簽署合作協議 開展醫學教育新頁

高雄醫學大學近年積極深化國際化布局，逐年擴大學生海外臨床選習與研究交流，校長余明隆近日率團前往日本熊本大學，與熊本大學校長小川久雄教授（Prof. Hisao Ogawa）共同簽署《學術交流合作協議》，兩校醫學院院長亦同步完成《醫學院學生交換協議》，正式開啟雙方在醫學教育、臨床訓練與研究合作的新篇章，為台日醫學交流奠定重要里程碑。(見圖)

高醫大今(廿七)日說明，熊本大學歷史深厚，其前身學府曾培育出「日本近代醫學之父」北里柴三郎，在傳染病學與公共衛生領域的卓越貢獻奠定日本醫學研究基礎，亦是現行千元日圓紙鈔的肖像人物；現任校長小川久雄教授曾任日本國立研究開發法人國立循環器病研究中心理事長，充分展現熊本大學在臨床研究領域的領導地位。這次合作也延續高雄與熊本自二○一七年締結姊妹市以來的深厚情誼，展現台日間長期穩固的友好關係。

廣告 廣告

余明隆校長表示，兩校交流肇始於肝臟疾病與代謝相關脂肪肝病的研究合作，雙方在多次學術互動中建立深厚的互信基礎；今年七月兩校於「台日大學校長論壇」再度會晤後，加速雙方討論深化合作方向與推動學生國際移動。這次簽署象徵兩校正式結盟，未來將於研究、教育、醫療創新與人才交流等層面展開更緊密合作。

余校長強調，當兩校攜手前行，我們將能創造真正的影響力-培育具國際視野的醫療人才，並為兩地社會帶來更深遠的貢獻。

醫學院盧柏樑院長指出，高醫大醫學院長期致力國際連結，目前設有七十門全英語授課課程，並與哈佛醫學院、京都大學、首爾大學、新加坡國立大學等頂尖醫學中心建立合作，定期派遣學生赴海外臨床選習；如今熊本大學加入合作陣容，將讓高醫大學生有機會在日本卓越的臨床與研究環境中學習交流，雙方的合作成果備受期待。

兩校亦著重在感染症與病毒研究上的互補優勢。熊本大學擁有日本領先的「人類反轉錄病毒感染研究中心」，在 HIV-1、HTLV-1 、HBV等領域享有國際聲譽；高醫大亦在感染症與病毒學研究上具有堅實能量。未來雙方可望在基礎與臨床研究上展開更緊密鏈結，共同推動重大傳染病之防治與醫療創新。

此外，兩校亦就推動雙聯學制進行初步討論，盼能進一步強化研究鏈結、深化人才培育模式，為培養高階國際醫療人才開啟更具前瞻性的合作契機。

高醫大指出，未來將持續拓展與熊本大學的夥伴關係，打造具全球影響力的醫學教育與研究平台，讓學生以更開闊的視野迎向世界，同時促進台日兩國在醫學、健康與社會福祉上的共同進步。