高醫大附設醫院 遭爆罔顧勞權

高雄醫學大學附設中和紀念醫院9日爆出不顧勞工權益案，高醫工會與護理人員出面控訴，院方在長期人力不足情況下，強推護理人員跨科支援、挪移國定假日卻未與勞工協商，引發基層反彈。（紀爰攝）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院9日爆出不顧勞工權益案，高醫工會控訴，院方長期在人力不足情況下，強推護理人員跨科支援、未經協商挪移國定假日，引發基層反彈，呼籲重視勞權；對此，高醫回應，院內人力分配皆尊重同仁意願，並符合專業評估與訓練基礎才執行，高醫始終將病人安全視為底線，工會指控已造成社會對護理專業有誤解。

「拒絕跨科、還我休假，守護醫護與病人安全！」高醫工會與院內護理師等約20人，昨日出面指控院方不重視勞權；高醫工會理事長柯心炫表示，基層護理人員早在去年12月就向院方提出訴求，希望今年2月農曆春節能休假，但院方卻不斷推拖，甚至向護理人員表示「不出勤就懲處」，完全沒有協商空間。

柯心炫說，現在護病比極高，人力不夠的情況下，若醫院在春節期間需要支援，基於醫護使命感，大多還是會出勤，但國定假日出勤，高醫卻未給加班費，甚至管理階層未與第一線人員充分溝通，就擅自將國定假日安排到其他時間休假，讓基層人員覺得不被尊重。

任職高醫洗腎室2年的護理師李小姐說，她提出國定假日休假需求後卻被約談，希望醫院不要再逼她。另在高醫工作逾20年的資深護理師藍小姐也說，曾頻繁被調往不熟悉的科別，面對陌生藥物與管路處理感到極度恐懼，病人有病情變化也擔心自己未能及時察覺，病患根本處於高風險中。高醫工會指出，近日將發起「識別貼紙」活動，讓跨科護理師貼在身上，告訴病患跨科支援的風險。

對此，高醫回應，針對工會指控春節期間護理人力支援「具有高度危險性」，必須嚴正澄清並予以駁斥，並強調，春節期間守護病安是唯一職責，高醫所有人力規畫皆尊重同仁意願，並符合專業評估與訓練基礎才執行，以確保臨床照護品質與病人安全。

高醫表示，工會不當指控不僅偏離醫療實務，也打擊護理專業士氣，造成社會對護理專業運作的誤解，不利於護理專業形象的正確認知。