高醫守護視界衛教展 揭黃斑部病變真實視野

▲高醫眼科部與陳振武防盲教育基金會等單位共同舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.01）

[NOWnews今日新聞] 臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，根據統計，每10位65歲以上長者就有1人罹患相關性黃斑部病變，此疾病更是50歲以上族群失明的主要原因。一位年過五旬的陳小姐（化名）5年前視力開始模糊，誤以為是老花眼自行配眼鏡，一年後仍未改善，某次洗頭時，她驚覺雙眼看到的顏色飽和度和物體大小竟不一致，才趕緊到高醫就醫，確診為年齡相關性黃斑部病變。

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科主任吳弘鈞說明，黃斑部病變分為乾性與濕性兩種，雖然濕性黃斑部病變僅占1成，卻導致近9成的相關失明案例，是50歲以上族群失明主因。吳弘鈞也提到，造成黃斑部病變以前多大是戶外工作常接觸強光所致，現在則是接觸太多3C產品，特別是在暗處使用3C產品更容易發生。此外，研究顯示，仍有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲等症狀當成老花或自然老化，延誤治療黃金期。

廣告 廣告

吳弘鈞建議，民眾可以居家進行「遮一眼、睜一眼」的自我檢查，透過觀察家中磁磚直線或使用阿姆斯勒方格表，在10秒內快速檢測視力異常。為了更完整地保護眼睛健康，也建議養成每年進行一次眼底檢查的習慣，「及早發現、及早治療」，才能有效控制病情，避免視力快速惡化。

為提升社會大眾對黃斑部病變的認識，高醫即日起至12月5日舉辦「守護視界 睛彩由您定義」眼科衛教展覽，透過互動式裝置重現黃斑部病變患者所見視野，讓民眾以輕鬆有趣方式了解疾病威脅及視力差異。也提供免費眼底篩檢及專家講座，協助民眾了解黃斑部病變的危險信號。活動特別邀請藝人郭子乾擔任衛教大使，呼籲及早檢查、及早治療的重要性。

高醫副院長戴嘉言表示，俗話說「眼睛是靈魂之窗」，研究顯示，40歲以上民眾中仍有每9人就有1人從未接受過眼睛檢查，突顯正確醫療知識與定期篩檢的重要性。希望透過此次衛教展提升民眾對視力健康的重視，特別是協助熟齡族群預防如黃斑部病變等高齡常見眼疾。特別提醒，黃斑部病變具不可逆特性，一旦懷疑異常應立即就醫並持續治療。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

深夜續攤新據點！暖胃系砂鍋粥「麟粥宮」插旗五福商圈

建築與藝術共構「聯茂知裏」阿咧藝術聯展秀幽默美學

節慶儀式感升級 橄欖油、油醋耶誕限定禮盒上市