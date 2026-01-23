高醫導入高效能運算平台啟動智慧醫療新紀元

▲高醫導入新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器，全面強化AI 運算能量，以因應全球醫療 AI 應用的爆發式成長。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（23）日舉辦「NVIDIA B300 GPU 高效能運算平台啟用儀式」宣告高醫率先導入新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器，全面強化AI 運算能量，以因應全球醫療 AI 應用的爆發式成長。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，高醫董事會全力支持校院投入資源發展 AI。我們選擇高效能、低能耗的運算架構，讓科技創新與環境責任並行。未來，高醫將持續以「需求之所在，高醫之所在」作為所有決策的起點，讓 AI 成為支持醫療專業、守護病人健康、照顧醫護同仁的可靠夥伴。

廣告 廣告

高雄醫學大學余明隆校長亦強調，高醫大與附設中和紀念醫院長期緊密合作、共同成長，此次 AI 運算平台啟用，不僅象徵醫院整體運算量能的大幅升級，更是高醫體系在「產學研醫整合」上的重要里程碑。大學負責培育未來醫療與科技人才，醫院則將知識與技術落實於臨床，透過彼此合作，讓高醫成為醫療創新與科技研發的重要基地。

高醫繼2025年5月率先引進 NVIDIA H200 GPU 伺服器優化臨床決策後，此次再度領先全台醫療機構導入新一代 NVIDIA B300 GPU 伺服器，此建置案由中華系統整合統籌規劃，採用美商超微（Supermicro） SYS-422GS 系列液冷系統，搭載 HGX B300 GPU，為高效能運算（HPC）、深度學習及大型語言模型（LLM）提供極致高算力密度與穩定性。同時，高醫亦同步佈署數位無限（INFINITIX）的 AI-Stack 管理平台，透過精準的 GPU 調度與工作負載管理，確保 LLM 與 VLM 在穩定環境下高效運行，讓醫療與研發團隊能專注於 AI 創新應用與臨床落地，加速 AI 價值真正回饋至醫療照護現場。

高醫院長王照元表示，科技的價值不在於取代人，而是在於讓醫療更貼近人。面對生成式 AI 與大型語言模型的快速發展，高醫以大學醫院暨醫學中心的責任與謹慎，將 AI 視為支持臨床決策、守護病人安全、減輕醫護負擔的重要工具，而非單純的科技展示。此次啟用 NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，不僅象徵醫院算力的大幅提升，更是深化「全院型智慧醫療」的重要里程碑。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

迎春節連假 高雄百貨推優惠、展覽與親子活動

從草莓系浪漫到年節經典一次滿足 節慶甜點打造不同幸福場景

「野森動物學校」2月份門票1/23開搶！