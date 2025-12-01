高醫岡山醫院響應「世界愛滋病日」推動零歧視友善醫療、深化民眾正確認知

【記者 王雯玲／高雄 報導】12月1日是「世界愛滋病日」（World AIDS Day），高醫岡山醫院推出多項友善醫療服務，並於院內大廳舉辦民眾衛教宣導，包括「愛滋怎麼傳染」、「U=U（undetectable=untransmittable，測不到＝不具傳染力）」及「世界愛滋病日」等三大主題趣味闖關，透過互動遊戲與有獎徵答，在輕鬆氛圍中建立正確愛滋衛教觀念，吸引眾多民眾駐足參與。

高醫岡山醫院院長黃炫廸表示，愛滋病早已從過去被恐懼的疾病，轉變為可長期控制的慢性病。「恐懼來自不了解，而了解才能帶來尊重」，在科學證據與現代醫療之下，只要感染者規律治療、體內病毒量降至測不到，就不會再透過性行為傳染他人。他呼籲社會應以平等眼光看待感染者，打造「無歧視、可安心就醫」的醫療環境。

感染科主任蔡毓德說，為避免造成感染者額外壓力，高醫岡山醫院規劃了從掛號、看診、抽血到領藥等環節的創新友善就醫流程，以具體行動支持「零歧視」醫療服務的核心精神，期待能成為北高雄大岡山區愛滋友善示範院所，讓民眾獲得安全、完整且有尊嚴的照護。

為了讓民眾能放心篩檢、安心就醫，醫院除了提供「匿名篩檢服務」（預約網址：https://www.redribbon.tw/kmugh/），並已在院區內設置「自我篩檢試劑販賣機」，預計明年初啟用，讓民眾以更安全、自主、無壓力的方式掌握自身健康。同時，醫院積極推動 PrEP（暴露前預防性投藥）及 PEP（暴露後預防性投藥）服務，協助有需求的族群獲得科學且有效的預防，透過適當的醫療介入，可大幅降低罹患愛滋的風險。

此外，為推動友善醫療文化，落實愛滋防治與零歧視醫療服務的決心，當天也針對院內同仁舉辦專題活動，包括影片播放、愛滋防治成果回顧與未來展望分享，並推出「彩虹小卡」貼心應援區，邀請同仁一同思考如何在日常工作中實踐友善醫療，一同檢視院內相關流程，是否符合友善就醫、隱私保護與零歧視標準，提升醫療人員對愛滋議題的認知與敏感度。

蔡毓德表示，愛滋治療近年來有極大進展，相關療程已從過去複雜且副作用較嚴重的用藥流程，進展到目前多為「一天一顆」且副作用較低的治療方式，並有長效針劑可供選擇；他強調「愛滋治療已進入全新世代，感染者可以擁有和一般人無異的生活品質」。（圖／記者王雯玲翻攝）