高醫岡山醫院響應ESG 公益同行送暖病友與社區
為迎接農曆新年，營造溫馨年節氛圍，高醫岡山醫院於今（廿六）日上午在醫院一樓大廳舉辦「揮毫迎春‧手寫祝福‧公益同行」活動，邀請書法老師現場揮毫，並結合春聯義賣、紅包與春聯DIY、環保二手盆器再利用等多元內容，吸引不少病友、家屬及民眾駐足參與，在醫院空間中提前感受濃厚年味與人情溫度。(見圖)
活動現場墨香四溢，書法老師依民眾需求書寫祝賀春聯，不少民眾特別選擇「平安」、「健康」、「順心」等字句，為新的一年討個好兆頭；該活動所募集之義賣所得，將部分捐贈作為醫院仁愛基金使用，期望透過實際行動，將年節祝福轉化為對病友與弱勢族群的支持與關懷。
值得一提的是，這次活動亦是該院響應ESG理念的重要實踐，高醫岡山醫院副院長李經家表示，院內同仁對園藝與院內綠化有興趣，因此正式成立「綠手指園藝社團」，定期邀請專業園藝老師進行植栽照護與相關知識指導，並規劃植栽交換等交流活動，推廣環保與綠色生活理念；綠手指園藝社團以「不浪費資源」為核心精神，優先使用二手盆器與回收材料進行再利用，透過整理、改造舊盆器打造綠化空間，讓植栽在院內重新綻放生機。目前已逐步將病房陽臺規劃為療癒綠化空間，提供住院病人、陪同家屬及醫院同仁一處可放鬆身心的休憩場域，讓醫療環境增添更多溫度與療癒力量。
活動尾聲，佛光山特別準備臘八粥與民眾分享，於寒冬中送上暖心滋味，讓前往就醫的病友與陪同家屬，在醫院中也能感受到如同家一般的溫暖；臘八粥限量提供，現場排隊人潮相當踴躍，氣氛溫馨感人。
高醫岡山醫院強調，醫院不僅肩負醫療照護責任，也持續透過結合公益、環保與人文關懷的行動，落實ESG理念，深化與社區的連結；未來將藉由園藝社團等多元活動，打造兼具專業醫療與溫度關懷的友善醫療環境。
其他人也在看
支持國產魚 全國漁會嚴選海鮮禮盒精緻實惠
新北市漁業處昨（二十六）日表示，農曆新年即將來臨，各家各戶開始規劃圍爐菜色及年節送禮安排。為了提供民眾更便利且多樣化的選擇，全國漁會精心挑選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠的年節限定海鮮禮盒。自即日起至二月六日，民眾可至全國漁會網路商城選購，數量有限，售完為止。全國漁會為迎接即將到來的農曆新年，特別規劃了五款不同定位的海鮮禮盒，內容涵蓋多樣優質新鮮漁貨，無論是大家庭圍爐、親友聚餐或小家庭的年菜準備，皆可找到合適的組合。針對日常料理需求，全國漁會亦推出三款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。所有漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理且保有原始鮮味。在年節送禮方面，為了提供消費者兼具健康、美味及體面的送禮新選擇，全國漁會也準備了多款具代表性的漁產加工品禮盒。其中，烏魚子 ...台灣新生報 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
棧五、棧六重生啟用 亞灣智慧科技新基地亮相
高雄港蓬萊商港區兩座歷史倉庫「棧五」與「棧六」完成整修，以結合現代設計與港區記憶的新面貌正式亮相！高市府工務局新工處今（廿六）日表示，為因應行政院「亞灣二.○-智慧科技創新園區推動方案」，高市府積極推動港區老舊倉庫升級，打造智慧科技產業進駐基地，棧五庫已由電子大廠和碩集團率先進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫也完成整建，預計待招商後立即啟用，目標打造亞灣成為國際級智慧科技中心。(見圖)新工處指出，蓬萊區倉庫歷史可追溯至日治時期，當時棧五、棧六為砂糖專用倉庫，戰後重建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟起飛；隨著港區轉型，倉庫一度閒置，整修以「保留原貌、轉化新生」為理念，在延續港區文化意象的同時，融入創新科技與空間美學，成為市府推動港區再生的重要成果。新工處說明，整建設計 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
高雄兒童美術館過年故事會 2/1登場
高雄兒童美術館（兒美館）將於二月一日下午三時三十分在一樓中庭舉辦「歲時好味：過年故事會」，特別邀請超人氣說故事達人「胖叔叔」蒞臨現場，為大家端上一桌年節故事好味；現場更與高雄百年餅店「舊振南」跨界合作，為前四百位參加的孩子準備限量年味好禮，邀請全家大小朋友一起聽故事、迎新年，感受最溫馨的藝文年節。(見圖)兒美館今(廿六)日說明，「歲時好味：過年故事會」精選兩則別具意義的童話故事：《咕嚕嚕涮鍋子》講述寒冬中一鍋熱騰騰的火鍋，如何連結人心、化解孤單，成為陌生人之間最溫暖的陪伴；而《小克勞斯與大克勞斯》以幽默機智的情節，呈現兩位主角因不同的選擇而導致的迥異命運。兒美館希望透過胖叔叔生動的演繹，讓小朋友們一同在故事中探索節慶寓意，開啟對新年的美好想像。百年漢餅品牌「舊振南」持續支 ...台灣新生報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前3名
[NOWnews今日新聞]旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷位居前2名，第3名則是台北，這也是台灣的城市首度躋身前3名。根據旅遊業者Agoda調查顯示，根據平台農曆新年（2月14日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
春節返鄉出遊搭公共運輸 臺北區監理所：88條國道客運路線提供6折票價優惠
為因應春節返鄉及遊客人潮，臺北區監理所今（26）日舉行115年春節疏運記者會，黃鈴婷所長表示，今年度春節假期長達9天，已協調客運業者完成車輛與駕駛人整備以提供充足之疏運量能，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。並指春節期間115年2月13日(星期五)0時起至2月22日(星期日)24時止，總計有88條國道客運路線提供6折票價或平日票價優惠。臺北區監理所說，今年度春節假期長達9天、228連假3天，提醒將有許多出遊及返鄉人潮湧現，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，春節及228連假實施國道客運票價及轉乘優惠措施，總計有88條國道客運路線配合優惠，春節期間115年2月13日(星期五)0時起至2月22日(星期日)24時止，提供6折票價或平日票價優惠；另228連假期間115年2月26(星期四) 0時起至3月1日（星期日）24時止，提供85折票價或平日票價優惠，建議可多加利用。此外，在轉乘優惠部分，除搭乘國道客運、臺鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費之優惠，鼓勵民眾在連假期間使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，除可節省金台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
迎接農曆新年 全國漁會嚴選海鮮禮盒傳遞春節祝福
農曆新年即將來臨，各家各戶開始規劃圍爐菜色及年節送禮安排。為了提供民眾更便利且多樣化的選擇，全國漁會精心挑選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠的年節限定海鮮禮盒。自即日起至二月六日，民眾可至全國漁會網路商城選購，數量有限，售完為止。全國漁會二十六日表示，為迎接即將到來的農曆新年，特別規劃了五款不同定位的海鮮禮盒，內容涵蓋多樣優質新鮮漁貨，無論是大家庭圍爐、親友聚餐或小家庭的年菜準備，皆可找到合適的組合。針對日常料理需求，全國漁會亦推出三款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。所有漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理且保有原始鮮味。在年節送禮方面，為了提供消費者兼具健康、美味及體面的送禮新選擇，全國漁會也準備了多款具代表性的漁產加工品禮盒。其中，烏魚子禮盒嚴選台灣在地烏 ...台灣新生報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
農曆新年亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前三名
旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷為前2名，第三名則是台北，這也是台灣有城市首度躋身前3名。而台北、高雄與台中仍是農曆新年期間國際旅客最常搜尋的台灣城市。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 12則留言
歡迎來玩！亞洲農曆年熱門旅遊城市 台北首次擠進前3名
即時中心／綜合報導有旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，除了日本東京跟泰國曼谷持續盤據排行榜第1、2名，這次台北衝到第3名，令台灣旅遊業者士氣大振，這也是台灣第一次有城市擠進前3名。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
壽司郎微風南山店今開幕 5%清潔服務費惹議！業者：體驗期間暫不收取
壽司郎微風南山店將於1月26日盛大開幕，日前曝光開幕優惠，包含極上鮪魚大腹特價40元、水煮大松葉蟹特價80元等，且消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文表明「單筆消費折扣後滿400元以上（5%清潔服務費計算前）」，質疑竟要開始收取服務費。消息曝...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 288則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 90則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 16 小時前 ・ 6則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 2則留言
啃老逆子弒雙親2／靠銅板美食辛苦持家 佛心夫妻養大無業惡魔子）
本刊調查，死者廖姓夫妻平常在新北市三重區仁愛街賣蔥油餅，一賣就是30多年，每份蔥油餅只賣25至35元，被評為物美價廉、外酥內軟，且夫妻倆待人親切，所以生意不錯，也吸引不少外地饕客及美食部落客光顧，被封為三重的銅板美食。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 16 小時前 ・ 7則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 9 分鐘前 ・ 2則留言