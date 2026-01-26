高醫岡山醫院響應ESG 公益同行送暖病友與社區

為迎接農曆新年，營造溫馨年節氛圍，高醫岡山醫院於今（廿六）日上午在醫院一樓大廳舉辦「揮毫迎春‧手寫祝福‧公益同行」活動，邀請書法老師現場揮毫，並結合春聯義賣、紅包與春聯DIY、環保二手盆器再利用等多元內容，吸引不少病友、家屬及民眾駐足參與，在醫院空間中提前感受濃厚年味與人情溫度。(見圖)

活動現場墨香四溢，書法老師依民眾需求書寫祝賀春聯，不少民眾特別選擇「平安」、「健康」、「順心」等字句，為新的一年討個好兆頭；該活動所募集之義賣所得，將部分捐贈作為醫院仁愛基金使用，期望透過實際行動，將年節祝福轉化為對病友與弱勢族群的支持與關懷。

廣告 廣告

值得一提的是，這次活動亦是該院響應ESG理念的重要實踐，高醫岡山醫院副院長李經家表示，院內同仁對園藝與院內綠化有興趣，因此正式成立「綠手指園藝社團」，定期邀請專業園藝老師進行植栽照護與相關知識指導，並規劃植栽交換等交流活動，推廣環保與綠色生活理念；綠手指園藝社團以「不浪費資源」為核心精神，優先使用二手盆器與回收材料進行再利用，透過整理、改造舊盆器打造綠化空間，讓植栽在院內重新綻放生機。目前已逐步將病房陽臺規劃為療癒綠化空間，提供住院病人、陪同家屬及醫院同仁一處可放鬆身心的休憩場域，讓醫療環境增添更多溫度與療癒力量。

活動尾聲，佛光山特別準備臘八粥與民眾分享，於寒冬中送上暖心滋味，讓前往就醫的病友與陪同家屬，在醫院中也能感受到如同家一般的溫暖；臘八粥限量提供，現場排隊人潮相當踴躍，氣氛溫馨感人。

高醫岡山醫院強調，醫院不僅肩負醫療照護責任，也持續透過結合公益、環保與人文關懷的行動，落實ESG理念，深化與社區的連結；未來將藉由園藝社團等多元活動，打造兼具專業醫療與溫度關懷的友善醫療環境。