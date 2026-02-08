高醫岡山醫院1152切電腦斷層掃描儀 助中職台鋼雄鷹球團健檢

▲台鋼雄鷹職棒隊至高醫岡山醫院進行2026年度健康檢查。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為確保球員於新球季前維持最佳身體狀態，台鋼雄鷹職棒隊總教練洪一中日前率領全體教練與球員前往高雄醫學大學附設高醫岡山醫院，進行年度例行健康檢查。透過完整且系統化的醫療評估，提前掌握身體狀況，作為訓練調整與傷害預防的重要依據。

▲台鋼雄鷹總教練洪一中(左)與高醫岡山醫院院長黃炫廸(右)合影。

本次健康檢查內容除涵蓋一般內科檢查、心電圖、超音波、血液與生化分析之外，高醫岡山醫院院長黃炫廸特別安排全體教練與球員接受低劑量肺部斷層掃描（LDCT）檢查，在兼顧輻射安全的前提下，提升肺部疾病的早期偵測能力，展現醫院對職業運動團隊健康照護的高度重視，讓教練與球員能更安心投入高強度訓練與賽事。

值得一提的是，高醫岡山醫院此次健檢特別啟用北高雄地區最先進的影像診斷設備「1152切電腦斷層掃描儀」，具備高解析影像、快速掃描及低劑量等優勢，能更精準呈現心肺及全身重要器官結構，大幅提升疾病早期偵測的準確性，為台鋼雄鷹職棒隊打造高規格、醫學中心等級的健康檢查流程。

高醫岡山醫院院長黃炫廸表示，職業運動員長期承受高強度訓練與比賽壓力，透過定期健康檢查與先進影像診斷設備的輔助，有助於及早發現潛在健康風險，建立完善的預防醫學與運動醫療照護模式。未來也將持續以跨專業團隊，提供更全面的醫療支持，協助選手延長運動生涯、提升競技表現。

台鋼雄鷹職棒隊總教練洪一中，教練與球員的健康是球隊最重要的資產，感謝高醫岡山醫院提供完善的醫療資源與專業服務。隨著球隊於2026年1 月初正式進駐台鋼科技大學春訓基地，並與高醫岡山醫院成為新鄰居，未來雙方在運動醫學、健康管理與傷害預防等面向，將具備更即時且緊密的合作條件，共同為新賽季「做伙拚」打造安全且高效的訓練與醫療支援環境。（圖／記者王雯玲翻攝）