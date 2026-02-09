高醫工會拒護理人員跨科支援

高醫工會拒絕「跨科支援」，昨召開記者會痛批高醫嚴重違反醫療專業分工原則。

高雄醫學大學醫療企業工會9日召開記者會，嚴正反對高醫院方在長期人力不足未改善的情況下，強推護理人員進行「跨科支援」，並要求挪移、調整國定假日作為工作日；工會理事長柯心炫痛批，此舉形同要求「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，已嚴重違反醫療專業分工原則。高醫則嚴正澄清並予以駁斥，並指工會以不當比喻指控春節期間護理人力調度，刻意渲染為「跨科支援的危險性」。

柯心炫指出，不同科別護理師皆有其自獨立的專業訓練與技能，這是為確保醫療品質與病人安全及權益的重要且必要的制度。然而，高醫長期以人力不足、調度困難為由，強推護理師「跨科支援」，也讓員工承擔超出原本職責的壓力與責任，犧牲病人安全、勞工權益來填補制度性人力不足。

工會也補充，國定假日、休息日與例假日等為《勞動基準法》明確保障之休假權利，不應被任意挪移、調整或以其他名目變相剝奪，假日彈性化將使醫護人員難以獲得真正休息，沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故。

此外，根據台醫聯2023年調查，有8成護理師表示在跨科支援期間工作表現較差、壓力增大；而近5成的護理師認為，被支援單位還要負責帶人，工作量不減反增。在醫療體系高壓的環境中，失誤幾乎零容忍，使得支援者與被支援者皆情緒緊繃，更可能誘發職場侵害或霸凌等問題。

高醫工會強調，人力不足，就補人；制度有問題，就改革；不要再叫第一線「共體時艱」。長期過勞與壓榨，最終受害的不只是醫護人員，而是整體醫療品質與病人安全。

高醫工會呼籲院方正視第一線聲音，立即停止不當跨科調度、違法挪移假日，並與工會進行實質協商。

對於工會的指控，高醫表示，春節期間，守護病人安全是唯一職責，高醫所有人力規畫皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重同仁意願為前題下安排工作，而工會以不當比喻指控，不僅偏離醫療實務，也打擊護理專業士氣，造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。