高醫攜手瑞典健康科技推術後加速康復照護方案 提升整體醫療品質與病友生命安全

【記者 王雯玲／高雄 報導】ERAS（Enhanced Recovery After Surgery，術後加速康復）是一種以實證醫學為基礎的跨科整合照護模式，旨在透過術前準備、術中優化、術後早期活動與進食等全面性照護，減少手術壓力、縮短住院時間、降低併發症，並加速病人恢復。此療程的核心在於減少麻醉藥物、促進早期進食與活動，並由外科、麻醉科、護理部、營養部、復健科等跨團隊合作執行。ERAS 由國際多專業組織 ERAS® Society 建立並持續更新，透過標準化且以病人為中心的照護設計，全面提升手術照護成效，整體照護流程包含：手術前強化病人體能、營養狀況與心理調適；手術過程中採用低侵入性手術策略、優化麻醉深度、維持體溫與血糖穩定、減少不必要引流管使用；術後則以減少鴉片類止痛藥、早期進食、提早下床活動與復健為原則，以降低術後併發症、縮短住院天數，促進病人快速康復，並提升整體醫療品質與病人滿意度。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院自2021年起系統性推動 ERAS 照護方案，迄今已有603例手術病人依此模式完成照護。臨床成效顯示，術後併發症發生率大幅降低約 50%，平均住院天數更縮短約30%，充分展現 ERAS 在提升照護品質與醫療效率上的實質成效。為進一步強化國際實證醫療、標準化圍手術期照護及智慧醫療發展，高醫於昨日（1/16）與瑞典Encare 簽署 ERAS® 互動式稽核系統（ERAS® Interactive Audit System, EIAS）及 ERAS® 導入計畫（ERAS® Implementation Program, EIP）合作，成為南台灣首家與 Encare 簽約的醫療機構，高醫以國際標準精進醫療品質，期望打造世界級ERAS 術後康復照護典範。

高醫院長王照元表示，高醫作為大學醫院與醫學中心，對醫療品質的要求不應止於符合制度，而是持續對齊國際最高標準。推動 ERAS 的核心目標是讓病人在確保安全與品質的前提下，更快回到正常生活，這不僅是臨床照護的進步，更是醫學中心的社會責任。高醫多年來持續引進經國際驗證的照護模式，重新檢視並優化手術前、中、後的整體流程，逐步擴展至更多臨床科別，讓高品質照護成為制度。此次與 Encare 的合作，正是高醫將 ERAS 從「做得好」推進到「以國際最高標準全面升級」的重要一步，透過可追蹤、可比較的管理機制，全面提升病人安全、照護成效與醫療資源運用效率。

瑞典Encare 執行長 Rasmus Waller 也進一步指出，ERAS® 的成功關鍵不僅在於臨床指引本身，更在於能否透過多專科團隊合作與結構化管理機制，將實證照護落實於日常臨床實務。透過系統性導入與持續量測，醫療機構得以清楚掌握 ERAS® 執行品質與臨床結果之間關聯，並建立可長期維持的品質改善模式。他高度讚揚高醫在跨團隊協作與品質治理的投入，更認為此次合作已充分展現成為亞洲 ERAS® 推動典範的條件。

面對當前醫療人力持續吃緊的現況，ERAS® 導入計畫（EIP）不僅是品質升級，更是回應臨床現場實際需求的重要工具。該計畫透過建立運作成熟的多專科團隊，將圍手術期照護流程加以標準化與制度化，明確分工、減少重複，使醫療人力得以更有效率地投入在關鍵照護環節；隨著術後併發症明顯下降、住院天數縮短，不僅提升病人照護品質與床位周轉效率，也實質減輕第一線醫療人員的工作負荷。整體而言，ERAS 帶來的系統效益具體而明確，平均每次手術可降低約 40% 的醫療支出，同時兼顧醫療品質、效率與人力負荷，提升醫療人員的專業成就感。為確保 ERAS 長期穩定落實並維持高品質照護標準，本次合作亦同步導入 ERAS® 互動式稽核系統（EIAS），透過結構化數據分析與定期檢視，作為持續品質改善與團隊精進的重要依據，強化團隊教育訓練，深化全體成員對 ERAS® 使命與國際標準的共同責任。（圖／記者王雯玲翻攝）