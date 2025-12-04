高醫智慧醫療全方位升級成果醫療科技展亮相 從診斷、教育到照護打造全台完整健康生態系

▲高醫大暨醫療體系亮相 2025 台灣醫療科技展，財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長（左5）率領體系各院校首長出席，共同啟動智慧醫療展示，全面呈現南台灣最完整的智慧健康照護生態系。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025 台灣醫療科技展今（4）日於臺北南港展覽館一館登場，高醫大暨醫療體系以「AI × 健康照護」為核心，展出為期四天的智慧健康成果，打造南台灣最完善的智慧照護生態系，並規劃多場專題演講與肌力操帶動活動。高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高醫岡山醫院、小港醫院及旗津醫院皆精銳盡出，呈現最具代表性的產學研醫亮點；財團法人私立高雄醫學大學董事會陳建志董事長亦率領高醫體系主管於高醫醫療體系展區，共同展現高醫智慧醫療的最新能量，邀請民眾前往參觀體驗。

在醫護負擔持續攀升的情況下，身為大學附設醫院與醫學中心的高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）肩負提供最佳解方的責任與使命。高醫自主研發「KMU Genie」生成式AI醫療平台，不僅是邁向未來智慧醫院的重要里程碑，更已全面導入臨床與醫療資訊系統，能有效改善非上班時段的諮詢等待、簡化行政流程，大幅提升診斷與照護效率；平台以五大AI角色「臨床熊哥、護理邦尼、醫事小狐、行政小松與導師

歐文」展示AI在檢驗、藥物、營養、毒物諮詢到護理紀錄等面向的應用，成功減輕醫護人力負荷，提升醫療品質。為加速智慧醫療布局，高醫近期導入 Nvidia H200 GPU AI 主機，結合大型語言模型（LLM）技術，強化臨床決策速度與精準度，打造高效率、安全且智慧的醫療服務新典範。

為解決ADHD評估仰賴主觀判斷的限制，高醫打造全台首創 AI情境教室，以科技模擬真實上課情境，讓注意力與過動行為能被客觀量化。系統透過大螢幕、三台攝影機及具荷重偵測的課桌椅，全面分析眼球運動、專注度與活動量，實現非接觸且可長時間監測的自動化評估。此創新工具已獲發明專利，診斷正確率幾乎為傳統量表的兩倍，成功協助逾600名兒童進行精準診斷，同時可評估治療成效。AI系統已擴展至多家醫院使用，為ADHD的早期發現與精準治療開啟新紀元。

高醫推出跨領域一站式平台，結合生成式AI醫療教育與智慧衛教雙引擎，協助醫療人員以精準知識與語音互動強化臨床決策，同時提升病人對衛教內容的理解與執行力。平台採用以跨領域團隊合作教育（Interprofessional Education, IPE）為核心的教學設計，縮短從訓練到臨床應用的距離，並提供病人可重複提問、易懂且實用的個人化衛教。系統具高度擴充性，可應用於多科別、多情境，目前已於產科示範妊娠糖尿病（GDM）與產後憂鬱症（PPD）等場景，展現AI在臨床教育與衛教上的創新價值與可複製性。。

從飲食到行動，從教育到臨床，高醫大暨醫療體系打造高醫全人智慧健康新未來