高醫爆「抽籤跨科支援」護理師直言：超怕出包！ 院方：誤導性指控

高雄醫學大學遭控在人力長期不足情況下，採用抽籤方式強制要求護理人員進行跨科支援。台灣醫療工會聯合會與高雄醫學大學醫療企業工會9日共同召開記者會，揭露護理人員在缺乏完整訓練下被迫站上第一線的困境。

高雄醫學大學遭控在人力長期不足情況下，採用抽籤方式強制要求護理人員進行跨科支援。 （圖／翻攝高雄醫學大學醫療事業企業工會臉書）

擁有25年資歷的心臟內科加護病房護理師藍如雯站出來控訴「抽了籤就排」的制度。她透露，只要其他單位缺人就會被叫去支援，「不是只有我一個人，很多人都會被抽到」。藍如雯表示，被派往急診、內科加護病房、一般外科加護病房等不同單位，到支援單位後往往一人要顧2到3床病人。

藍如雯坦言，對支援科別的藥物與器材位置都不熟悉，不清楚其他科別常見疾病的照護方式、藥物的作用與副作用，更不熟悉手術傷口的照護流程。她直言:「說是簡單顧好病人生命徵象就好，可是對我來說，沒有一個是簡單的。」每次跨科支援都會緊張、怕出錯，反問「有人不怕的嗎?」至於是否有人出包，她說:「不知道，有沒有出錯，院方也不會跟我們講。」

高醫工會理事長柯心炫指出，護理人員依手術房、急診、內外科、兒科等不同科別分科訓練，是確保醫療品質與病人安全的重要制度。然而院方卻以人力不足、調度困難為由，在未徵求同意下強推護理師跨科支援，導致未有完整專業訓練就推護理人員站上第一線，更是犧牲病人安全。她直言:「人力不足就補人，別讓護理師承擔風險。」

醫療環境持續沒有改善，讓各醫院皆有護理師人力荒。（示意圖／中天新聞）

藍如雯曾向主管反映壓力，卻只得到「缺人、有來上班就好」的回應，甚至連高品質照護、衛教與用藥指導都被忽略。她認為病人安全不能只靠護理人員硬撐，拒絕在缺乏訓練與不熟悉環境下被迫跨科支援。

洗腎室護理師李桂禎也指控高醫強制排班違法，院方常以排班是管理權為由臨時排班。她表示，這次春節被要求連續上班，有人從初一到初七天天值班，即使曾被約談或向勞工局申請勞檢，實務上排班仍未改善，不來上班就被轉交人資處理，面臨扣薪或懲處壓力。

對此，高醫聲明指出，所有人力規畫皆建立於符合專業評估與訓練基礎上執行，並在最大限度尊重意願為前提下進行工作安排，以確保臨床照護品質與病人安全。高醫強調，護理專業的核心在於「全人照護」，其專業養成與臨床訓練強調基礎護理、病情評估、緊急應變及病人安全等，具有高度專業共通性。

高醫表示，誤導性指控不僅偏離醫療實務，亦打擊護理專業士氣，不僅可能造成社會對護理專業運作的誤解，也不利於護理專業形象的正確認知。本院始終將病人安全視為底線，所有人力規劃與支援皆經專業評估，特此澄清以正視聽。

